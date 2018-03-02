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Головні новини 1 березня: Рада дала старт Антикорупційному суду, Путін побрязкав зброєю

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Головні новини 1 березня
Головні новини 1 березня

Рада у першому читанні підтримала президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. Під час так званого послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін зробив кілька резонансних заяв. Геннадій Москаль знову облаяв Супрун. Такими були головні новини в Україні та світі 1 березня.

Антикорупційний суд

1 березня депутати Верховної Ради прийняли у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд.

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Законопроект пропонує визначити Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Цей суд мав би розглядати віднесені до його відання справи як суд першої та апеляційної інстанції.

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді підтримати президентський законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". Проте чимало аналітиків та експертів розкритикували президентський законопроект.

Згодом Порошенко заявив, що Закон про Вищий антикорупційний суд має бути остаточно ухвалено навесні.

"Вважаю, що закон повинен бути остаточно прийнятим навесні. До речі, вона вже прийшла", – підкреслив Порошенко.

Путін брязкає зброєю

1 березня російський президент Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном.

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За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу навіть показали відео випробування цієї ракети. За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту.

Він також заявив, що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО. Фаза випробувань уже розпочалася.

При цьому не обійшлося без конфузів. У відеоролику про "Сармат" були використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".

Москаль знову не втримав язик за зубами

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль знову кинув гостре слівце у бік в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

"Як у нас в горах кажуть: "Губна помада – до губ, а медична реформа Супрун – до ср * ки". Так народ говорить. Нехай людина слухає. Де вона була, покажіть, в якому селі? Чому я перед нею повинен вибачатися? Розумні люди з нормальною психікою дурниць ніколи не говорять", – сказав Москаль.

Перший раз Москаль обматюкав Супрун через ліки від кору в області, які, за його словами, були нерозмитнені належним чином.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Верховна Рада Уляна Супрун Петро Порошенко Антикорупційний суд Геннадій Москаль
Джерело: 24 Канал
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