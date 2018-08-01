Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки

Поліція оприлюднила перші висновки щодо вбивства у Бердянську активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". В Києві змінилися тарифи на тепло і гарячу воду, а для українських підприємств зросла ціна на газ. В Україні запровадили нові номерні знаки. Такими були головні новини 1 серпня в Україні.

Вбивство Олешка

Вбивство у Бердянську активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" скоїв учасник війни на Донбасі, але зловмисник діяв не один: йому могла допомагати людина із судимостями. Про це розповів голова поліції Запорізької області Сергій Комісаров.

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Скоїв злочин АТОвець. Може, вони на полі бою зустрічалися, і в них були непримиримі претензії... Ми відпрацюємо всі версії. Організована злочинна група готувалася до операції. Було підготовлено зброю. Придбано автівку, так звану євробляху, з тим, щоби її можна потім було покинути або знищити. Ще було задіяно машину з запорізькими номерами,

– розповів Комісаров.

Заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив про затримання 5 осіб, які можуть бути причетними до вбивства Олешка. Усім затриманим вручено підозри: серед них є чоловік з судимостями.



Олешка вбив учасник АТО

У поліції припускають, що Олешка могли вбити через його підприємницьку і політичну діяльність.

"Ви ж бачите, він був активним діячем, займався політикою. В якихось випадках він займав правильну позицію, або неправильну, але він був активним. Він займався політикою, але політичне поле близько до кримінального – це такі речі, де немає межі", – зазначив Комісаров.

До слова, 1 серпня у Бердянську ветерани АТО та небайдужі городяни вийшли на вулицю, вимагаючи розслідування вбивства Олешка та покарання винних. Учасники акції вирушили спочатку до відділення поліції, де вимагали повідомити про результати розслідування і розповісти, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві. Окрім того, АТОвці вимагали від поліції надати охорону родині Олешка.

Комунальні послуги

З 1 серпня ціна на газ в Україні зросла для промислових споживачів і державних установ. Загалом вартість блакитного палива зросла на 1,7-1,8%, або на 177,6-189,6 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Так, з 1 серпня для таких споживачів ціна за газ, враховуючи ПДВ, становитиме 10 тисяч 130,4-11 тисяч 83,2 гривні за тисячу кубічних метрів. Зауважимо, що ще в липні ця цифра дорівнювала сумі у 9 тисяч 952,8-10 тисяч 893,6 гривні за тисячу кубічних метрів.

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Окрім того, з 1 серпня змінилися тарифи на гарячу воду і тепло в Києві. Адже функції "Київенерго" відтепер виконуватиме "Київтеплоенерго". Відтак, опалення для киян подешевшало на 1,4%-4,3%, а тарифи на гарячу воду знизилися на 7,6% -14,9%. Щоправда, при відсутності самої гарячої води в Києві таке зниження мало кого потішить.



Тарифи на комунальні послуги в Києві

Нові номерні знаки

В Україні почали впроваджувати нові серії автомобільних знаків – зокрема, у Києві автомобілісти зможуть отримати номери не лише АА, а й КА.

У 2004 році коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинській та в українській абетках, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і так далі, в інтервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА -СВ, СЕ-СН.

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Нові автомобільні номери у регіонах України

Шварценеггер приїде до Києва

Мер Києва Віталій Кличко запросив відвідати столицю одного з найвідоміших акторів історії та колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. Станеться це упродовж наступних двох місяців.

Я 30 липня розмовляв Skype’ом зі Шварценеггером. У нього був день народження. Я його привітав. Він мені сказав, що протягом наступних двох місяців приїде до Києва. Я його запросив,

– зазначив Кличко.

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"Переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитися з одним із найкрасивіших міст світу", – додав мер Києва.



До Києва Шварценеггер завітає протягом 2 місяців