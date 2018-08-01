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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Бердянську почалися протести через резонансне вбивство активіста Віталія Олешка

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Облили вхід у виконком Бердянська червоною фарбою
Облили вхід у виконком Бердянська червоною фарбою / depo.ua

1 серпня ветерани АТО та небайдужі городяни вийшли на вулицю, вимагаючи розслідування вбивства Віталія Олешка та покарання винних.

Про це повідомив інформаційний портал Depo.Запоріжжя.

Читайте також: Затримано п'ять осіб, причетних до вбивства Віталія Олешка "Сармата", – поліція

Учасники АТО вирушили спочатку до відділення поліції, де вимагали повідомити про результати розслідування і розказати, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві.

Поліцейські натомість посилаються на таємницю слідства. Правоохоронцям закидають, що вони вчасно не зреагували на погрози, які отримував Олешко перед вбивством.

Дивіться відео протестів у Бердянську, яке оприлюднив АТОвець Андрій Маджаров, на очах якого було вбито "Сармата"

АТОвці вимагають у поліції надати охорону родині Олешка. Розходитися з-під будівлі поліції не збираються.

Зазначимо, що поліція наразі працює над офіційним врученням підозри затриманим особам. 1 серпня голова обласної поліції доповість про хід розслідування вбивства Віталія Олешко.

Активісти побували і перед будівлею виконкому Бердянської міськради. Хтось облив вхід у будівлю червоною фарбою, вона має символізувати кров і причетність до вбивства місцевої влади.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Теги: Новини України Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата" протести
Джерело: 24 канал
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