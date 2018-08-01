В Бердянську почалися протести через резонансне вбивство активіста Віталія Олешка

1 серпня ветерани АТО та небайдужі городяни вийшли на вулицю, вимагаючи розслідування вбивства Віталія Олешка та покарання винних.

Про це повідомив інформаційний портал Depo.Запоріжжя.

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Учасники АТО вирушили спочатку до відділення поліції, де вимагали повідомити про результати розслідування і розказати, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві.

Поліцейські натомість посилаються на таємницю слідства. Правоохоронцям закидають, що вони вчасно не зреагували на погрози, які отримував Олешко перед вбивством.

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АТОвці вимагають у поліції надати охорону родині Олешка. Розходитися з-під будівлі поліції не збираються.

Зазначимо, що поліція наразі працює над офіційним врученням підозри затриманим особам. 1 серпня голова обласної поліції доповість про хід розслідування вбивства Віталія Олешко.

Активісти побували і перед будівлею виконкому Бердянської міськради. Хтось облив вхід у будівлю червоною фарбою, вона має символізувати кров і причетність до вбивства місцевої влади.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".