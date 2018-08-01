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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Бердянске начались протесты из-за резонансного убийства активиста Виталия Олешко

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Облили вход в исполком Бердянска красной краской
Облили вход в исполком Бердянска красной краской / depo.ua

1 августа ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицу, требуя расследования убийства Виталия Олешко и наказания виновных.

Об этом сообщил информационный портал Depo.Запорожье.

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Участники АТО отправились сначала в отделение полиции, где требовали сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержанные по подозрению в убийстве.

Полицейские ссылаются на тайну следствия. Правоохранителей обвиняют, что они вовремя не среагировали на угрозы, которые получал Олешко перед убийством.

Смотрите видео протестов в Бердянске, которое обнародовал АТОвец Андрей Маджаров, на глазах которого были убиты "Сармата"

АТОвцы требуют в полиции предоставить охрану семье Олешко. Расходиться из-под здания полиции не собираются.

Отметим, что полиция сейчас работает над официальным вручением подозрения задержанным лицам. 1 августа глава областной полиции доложит о ходе расследования убийства Виталия Олешко.

Активисты побывали и перед зданием исполкома Бердянского горсовета. Кто-то облил вход в здание красной краской, она должна символизировать кровь и причастность к убийству местной власти.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Теги: Новости Украины Бердянск Убийство Виталия Олешко "Сармата" протесты
Источник: 24 канал
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