Головні новини 4 лютого: мітинги у Києві, загибель волонтера, негода в Україні

У неділю, 4 лютого, у Києві відбулося одразу декілька мітингів. Однак всі бажали пройти Хрещатиком і до Майдану Незалежності. Довелося залучати правоохоронців. У Дніпрі в аварії загинув відомий волонтер Леонід Краснопольский. В Україну вернулася зима – міста та села засипало снігом. Такими були головні новини 4 лютого в Україні та світі.

Мітинги у Києві

4 лютого у Києві відзначилися одразу декількома мітингами. Наймасовіші заходи проводилися на Хрещатику (представники "АвтоЄвроСила") та від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов "Марш за майбутнє".

Власники авто на "євробляхах" вийшли на протест у Києві: фото https://t.co/3b5nYfqJLl pic.twitter.com/0jDJ7DGINN — 24 канал (@24tvua) 4 лютого 2018 р.

"Марш за майбутнє" організував "Рух нових сил". Активісти вимагали відставки Президента України Петра Порошенка та створення Антикорупційного суду.

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Через мітинги у центр Києва вийшло близько 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України та правоохоронців Нацполіції. Однак все відбулося без порушень.

Вийшли з мітингом і проти так званих "Народних дружин" та мілітарних об’єднань.

Хто такі "нацдружинники", які викликались безкоштовно "забезпечувати порядок у своєму дворі": https://t.co/2vSfSAFoPS pic.twitter.com/LfKSCvGViD — 24 канал (@24tvua) 4 лютого 2018 р.

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Провокація в Ужгороді

Уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули "коктейль Молотова" у приміщення громадської організації "Товариство угорської культури Закарпаття".

У Кабміні вже відреагували на такий напад.

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Суперник Усика

У другому півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS визначився майбутній суперник Олександра Усика. У бої, який відбувся в Сочі, росіянин Мурат Гассієв, чемпіон світу за версією IBF, переміг кубинця Юніерса Дортікос, який володів поясом WBA.

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На бої був і Усик, який провів дуель поглядів з росіянином. А також зробив селфі з майбутнім суперником.

До слова, росіяни хочуть перенести бій Усик – Гассієв до Росії. Так ще й пропонують провести вирішальний бій 22 липня – в День російського боксу. Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.

Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри: фото, відео https://t.co/6ixAknbYI3 pic.twitter.com/od0LbcRKFB — 24 канал (@24tvua) 4 лютого 2018 р.

Смерть волонтера

Удень 4 лютого у Дніпрі поблизу Набережної Перемоги сталася моторошна аварія за участю автомобілів Toyota Prado та Kia, в результаті чого водій останнього загинув на місці. За даними джерел сайту "24", загиблим виявився відомий волонтер і дизайнер, який був родом з Донбасу, Леонід Краснопольский.

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"Побили так, що не міг бачити": екс-полонений розповів про жахливі тортури від бойовиків "ДНР" https://t.co/N5VsKq1HTA pic.twitter.com/83PNErMzo7 — 24 канал (@24tvua) 4 лютого 2018 р.

Деталі про загиблого російського пілота Су-25 у Сирії

Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик, майор Збройних сил Росії Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.

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А після того, як його літак збили, він відстрілювався від повстанців на землі.

Міністерство оборони США заявило, що непричетне до постачання бойовикам "Ісламської держави" у Сирії переносних зенітно-ракетних комплексів типу "земля – повітря".

День народження Facebook: як соцмережа змінила наше життя і чого від неї очікувати у 2018 році https://t.co/rpwpOOu5PB pic.twitter.com/vZa7hJMR78 — 24 канал (@24tvua) 4 лютого 2018 р.

День боротьби з раком

4 лютого у всьому світі відзначають День боротьби з раком. Одна з тих, хто в Україні бореться з онкологією – Євгенія Власова. Про те, як це відбувається – читайте за посиланням.

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Варто зазначити, що в Україні досі діють застарілі протоколи щодо оперування хворих на рак, через що шанс вижити у онкохворих значно нижчий, аніж в інших розвинених країнах.

До слова, за даними ВООЗ, алкоголізм сприяє семи видам раку.

Негода в Україні

Україні засипало снігом. Негода прийшла на вихідних дещо неочікувано. Через це було знеструмлено близько 400 міст і сіл. І навіть замерз найбільший рівнинний водоспад України.

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До слова, 5 лютого погода не покращиться. Обіцяють сніг та ожеледицю, і різке похолодання.