Головні новини 5 серпня: вбивство бійця ЗСУ, авіакатастрофа в Альпах, замах на лідера Венесуели

У Лисичанську група п'яних до смерті побила палицею військового ЗСУ. У Швейцарських Альпах розбився легкомоторний літак: щонайменше 20 загиблих. На президента Венесуели скоїли замах. Такими були головні новини 5 серпня в Україні та світі.

Вбивство військового ЗСУ в Лисичанську

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Троє п'яних осіб у Лисичанську вбили військовослужбовця ЗСУ, який на декілька днів приїхав провідати родичів. Зловмисники били чоловіка палкою та завдали удари ножем.

До поліції звернувся 65-річний батько загиблого. Чоловік розповів, що виявив понівечене тіло свого 39-річного сина, який незадовго до трагедії приїхав у рідне місто аби провідати батьків, на присадибній ділянці свого домоволодіння,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що під час огляду поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження.

В ході розслідування поліцейські встановили осіб, які причетні до скоєння цього злочину та затримали трьох місцевих мешканців: 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків.

Спочатку затримані не зізнавались у скоєному, проте під тиском зібраних фактів і свідчень, визнали свою вину.

Зі слів підозрюваних, того вечора вони разом із загиблим вживали спиртні напої. В ході розпиття оковитої між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження не сумісні з життям.

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Відомо, що військовослужбовець приїхав у відпустку на день народження свого батька.

Дружина вбитого повідомила, що наразі перебуває у Київській області, а 6 серпня приїде за тілом чоловіка.

У Швейцарських Альпах розбився літак

5 серпня у Швейцарських Альпах розбився невеликий легкомоторний літак. Прогнозується, що щонайменше 20 осіб можуть стати жертвами катастрофи.

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Місцева влада поки надає мало інформації щодо інциденту, проте відомо, що вінтажне авіасудно JU-52 авіакомпанії JU-Air зазнало катастрофи у кантоні Граубюнден, а саме на західному боці гори Піц Зегнас. Летіло воно з Локарно на півдні країни до авіабази перевізника у Дюбендорфі, що у кантоні Цюрих.

За інформацією місцевих ЗМІ, на борту літака могли перебувати до 20 осіб: 17 пасажирів, 2 пілоти та бортпровідник. Зазначається, усі місця було заброньовано. Водночас швейцарські журналісти переконують, що він розбився ущент і у результаті ніхто не вижив.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) 4 августа 2018 г.

Компанія JU-AIR уже підтвердила, що на борту перебували люди, однак точної цифри не вказала.

До слова, уламки літака було знайдено на висоті у 2450 метрів над рівнем моря, у місці, що є оточеним з усіх сторін піками.

Причину інциденту встановлює слідство. Крім того, на місці катастрофи розгорнуто рятувальну операцію за участю п’яти гелікоптерів.

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Також повітряний простір над місцем катастрофи закрито, а доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях заблоковано.

Як передають швейцарські інформаційні агенції, літак було сконструйовано у 1939 році. Саму ж авіакомпанію JU-Air було створено в 1982 році та вона наразі пропонує екскурсії та чартерні рейси на трьох таких літаках. Усіх їх було виведено з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Ці літаки ще неофіційно називають за прізвиськом "Тітонька Ю". Компанія наразі призупинила польоти.



В Альпах розбився літак: ймовірно – 20 людей загинуло

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Додамо, що ця авіакатастрофа трапилась всього за кілька годин після того, як у Альпах розбився невеликий літак із чотирма членами однієї родини. Внаслідок аварії цього судна загинули всі, в тому числі – двоє дітей.

У поліції зауважили, що легкомоторний літак впав у важкодоступній місцевості і загорівся. Для того, щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося залучити пожежний вертоліт.

Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро

5 серпня під час святкування 81-річчя створення Боліварської національної гвардії в Каракасі стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. В цей момент лідер країни саме виголошував промову.

В якусь мить стало видно, як оточення Мадуро почало нажахано дивитися вверх, – і враз телевізійна трансляція, яку вели з торжества, перервалася.

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Коли очільник Венесуели виступав із промовою, його атакував дрон із вибухівкою.

На кадрах, які увійшли до прямої трансляції заходу, самих події, які відбувалися після замаху, не видно, оскільки камера перемикається спершу на гвардійця, а потім на учасників і натовп глядачів, які розбігаються у різні боки в паніці.

У мережі зі свого боку оприлюднено повне відео цих подій. У ролику, зокрема, можна побачити, як спрацювала охорона Мадуро, унаслідок професійних дій якої, той не постраждав.

Президента Венесуели вчасно евакуювали, а ось сім військових отримали поранення.



У результаті замаху на Мадуро постраждали його охоронці

До слова, венесуельське озброєне угрупування "Фланелеві солдати" взяло на себе відповідальність за замах.

За заявою угруповання, вони використовували два дрони, обладнані вибухівкою С4. Однак апарати не змогли долетіти до президентської ложі, оскільки їх знешкодили снайпери.

Ми показували, що вони (уряд, – 24 Канал) вразливі, сьогодні нам не вдалося досягнути нашої мети, але це лише питання часу,

– заявили в організації.

Хто такі "Фланелеві солдати"?Угруповання позиціонує себе як об'єднання всіх сил опору проти влади Мадуро. Найвідомішим учасником збройного угруповання був Оскар Перез, який обстріляв у червні 2017 року будівлі Верховного суду і МВС в Каракасі. У грудні бунтівний солдат взяв відповідальність за захоплення казарми венесуельської армії в штаті Міранда. У січні 2018 року він та ще шестеро членів "Фланелевих солдат" було застрелено венесуельськими спецслужбами.

Сам Мадуро заявив про затримання декількох осіб, винних у вчиненні замаху на нього. На думку президента Венесуели, відповідальність за замах несе колумбійський лідер Хауна Мануель Сантос, до організації також причетні і крайні праві венесуельські угруповання. Пізніше він заявив, що причетними до замаху є також і Сполучені Штати Америки.

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Своєю чергою, у США та в Колумбії заперечили причетність до інциденту.

Я можу сказати однозначно, у цій справі нема ніякого втручання американського уряду,

– заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Він припустив, що сам уряд Мадуро міг стояти за вибухом, згадавши про поширену у країні корупцію та утиски.

"Якщо уряд Венесуели має якусь чітку інформацію, яку вони хочуть нам надати, яка б потенційно могла довести порушення американського кримінального закону, ми її уважно розглянемо", – додав Болтон.

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