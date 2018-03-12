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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Авакова

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Головні новини 11 березня в Україні та світі
Головні новини 11 березня в Україні та світі / Фото з відкритих джерел

Вже у другий день Паралімпійських ігор, 11 березня, збірна України здобула чергову золоту медаль. Активісти влаштували пікет біля дому Арсена Авакова. В Київському ресторані влаштували бійку через дівчину. Такими були головні новини в Україні та світі 11 березня.

Ще одне золото

Вже у другий день Паралімпійських ігор збірна України здобула ще одну золоту медаль. У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь.

Вони обоє дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий.

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Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.

Інший наш співвітчизник Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.

Пікет під вікнами Авакова

11 березня у Києві активісти прибули до "Фортеці", де, за даними журналістів, мешкає глава МВС Арсен Аваков. "Фортеця" – це комплекс спеціальних об’єктів МВС із особливим режимом діяльності.

Щоправда сам Аваков стверджував, що мешкає у готельному номері. Проте за даними журналістів програми "Схем", у 2016 році міністр "покращив свої житлові умови" та оселився у "Фортеці" в Києві, куди й приїхали автопробігом учасники акції.

На місці події присутні як протестувальники, так і журналісти з блогерами. Серед учасників акції не майорить жодних партійних прапорів. Протестувальники вимагали відставки Авакова.

Масова бійка через дівчину

У ніч проти 11 березня у київському ресторані L'Kafa, спалахнула масова бійка. Участь у сутичці взяли відразу 14 осіб.

За інформацією ЗМІ, вночі до ресторану зайшли 8 чоловіків віком 30-45 років. Вони відразу пішли танцювати. Один із чоловіків штовхнув дівчину, яка теж відпочивала в закладі. До цього чоловіка миттєво підстрибнув інший чоловік, який сидів за столиком разом з друзями, і вдарив кривдника по обличчю.

Охоронець закладу розповів, від удару чоловік впав на вішалку і розбив голову. Відтак, після цього члени обох компаній почали битися. Цю сутичку вгамував персонал ресторану.

Працівники закладу викликали "швидку", яка госпіталізувала побитого чоловіка. А чоловіка, який розпочав бійку, "заламали" працівники поліції.

Теги: Новини України Новини політики Паралімпіада-2018 Арсен Аваков Новини Києва Поліція Пікет
Джерело: 24 Канал
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