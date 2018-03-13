Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді

В понеділок, 12 березня, у Великобританії припустили, що Росія є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля. Українські спортсмени вибороли ще 3 нагороди на Паралімпіаді-2018. Нідерландські ЗМІ опублікували імена головних підозрюваних у справі збитого літака Boeing 777 на Донбасі. Такими були головні новини 12 березня в Україні та світі.

Скандал між Британією і Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, проте остаточно розслідування ще не завершено. Таку заяву Мей зробила після засідання Ради національної безпеки, на якому оголосили останні дані розслідування.

Так, за словами Мей, для отруєння Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялась у Росії. Мовиться про речовини класу "Новачок", які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

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"It is highly likely that Russia was responsible" says Theresa May following the nerve agent attack on a former spy in Salisbury and his daughter pic.twitter.com/RS6o5hevaS — Sky News (@SkyNews) 12 марта 2018 г.

Водночас прем’єр Британії зазначила, що отруєння Скрипаля могло відбутися або безпосередньо після вказівки з Москви, або ж в результаті того, що Москва втратила контроль над своєю хімічною зброєю. Тобто не виключається ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій.

Мей також наголосила, що Британія через посла вимагає від Москви пояснень до кінця дня 13 березня.

В Росії такі заяви Британії назвали "цирковим шоу в британському парламенті".

"Висновок – очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", – наголосила представниця російського МЗС Марія Захарова.

"Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось у Королівстві розповість, чим закінчилися попередні справи: щодо смерті екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, олігарха Бориса Березовського, бізнесмена Олександра Перепілічного та багатьох інших, хто загадково помер на британській землі", – додала Захарова.

Перемоги на Паралімпіаді-2018

В ніч на 12 березня український спортсмен Ігор Рептюх здобув третє "золото" Паралімпійських ігор-2018 для збірної. Рептюх переміг у чоловічих лижних індивідуальних гонках (вільним стилем) протяжністю у 20 кілометрів.

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Окрім того, Оксана Шишкова та Людмила Ляшенко принесли ще 2 нагороди збірній України. Так, Шишкова, яка до цього здобула "срібло" у біатлонному спринті на 6 кілометрів, цього разу поповнила скарбничку збірної України ще однієї срібною нагородою. Вона показала другий результат у лижних перегонах на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору.

У свою чергу Ляшенко здобула бронзову медаль серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Таким чином на третій день змагань Україна вже має 9 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Збиття "Боїнга" на Донбасі

Нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla опублікувало імена головних підозрюваних у справі збитого літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який у 2014 році над Донбасом виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Так, видання пише, що СБУ визначила групу з семи осіб, причетних до катастрофи літака. Згідно з опублікованою інформацією, у списку фігурують імена російських військових Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Миколи Ткачова.

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Уламки збитого Boeing 777на Донбасі

При цьому видання спирається на інформацію, озвучену в інтерв'ю екс-головою СБУ Валентином Наливайченком, який очолював спецслужбу в той час, коли трапилася аварія літака, а також екс-головним слідчим СБУ Василем Вовком. Зазначається, що СБУ надала слідству численні матеріали, включно зі 150 тисячами записів перехоплених телефонних розмов.

Видання вказує, що команда слідчих сконцентрувалась не на тих, хто конкретно обслуговував російський ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак МН-17, а на особах, які керували збройною змовою на Донбасі.

Металеві гривні

Національний банк України поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.

Відтак, 14 березня в НБУ проведуть презентацію нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. Зазначається, що ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.

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Наголошується, що в Україні можна буде розраховуватися водночас і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, допоки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.