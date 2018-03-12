23:18
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Отруєння Скрипаля у Британії: ЗМІ з'ясували, хто видав екс-розвідника РФ як подвійного агента

1137 Читать новость на русском
Відомо ім'я шпигуна, який видав Скрипаля як подвійного агента
Відомо ім'я шпигуна, який видав Скрипаля як подвійного агента / Фото з відкритих мереж

Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника та агента MI-6, отруєного минулого тижня у Солсбері, викрив іспанський шпигун, засуджений на 12 років в'язниці за передачу секретної інформації для Кремля.

Про це повідомляє The Times.

Читайте також: Чим Британія відповість Росії через замах на розвідника: версія експерта

Джерела у британській розвідці підтвердили для видання, що Скрипаля як подвійного агента видав 52-річний Роберто Флорес Гарсія, шпигун, який працював на Центр національної розвідки (ЦНР) іспанське розвідувальне агентство.

Саме він дізнався про співпрацю російського агента в Іспанії з MI-6 та іспанською розвідкою, і повідомив цю інформацію, заповнивши контактну форму в російському посольстві в Мадриді, зазначається у статті.

Гарсія запропонував низку секретних даних Петру Мельникову, який працював в посольстві з 2000 по 2003 роки, згідно з документами суду у справі про державну зраду,
– уточнює британська газета.

Іспанський шпигун погодився "зливати" інформацію Росії в обмін на 200 тисяч доларів.

Флорес був визнаний винним в державній зраді і засуджений до тюремного ув'язнення на 12 років, що стало першим випадком такого роду відтоді, як Іспанія знову стала демократичною країною у кінці 1970-х, зауважують журналісти.

Щодо Скрипаля, то колишній російський розвідник був завербований MI-6, коли перебував у Мадриді в якості офіцера ГРУ в середині 1990-х.

Читайте також: ЗМІ Британії закликають уряд до рішучих дій проти Кремля після отруєння розвідника Скрипаля

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, однак остаточно розслідування ще не завершено. Великобританія чекає від Росії пояснень до кінця дня 13 березня.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сьогодні, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 505
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 22:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
1970
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1133
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
958
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
466
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук