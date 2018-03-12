Отруєння Скрипаля у Британії: ЗМІ з'ясували, хто видав екс-розвідника РФ як подвійного агента

Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника та агента MI-6, отруєного минулого тижня у Солсбері, викрив іспанський шпигун, засуджений на 12 років в'язниці за передачу секретної інформації для Кремля.

Про це повідомляє The Times.

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Джерела у британській розвідці підтвердили для видання, що Скрипаля як подвійного агента видав 52-річний Роберто Флорес Гарсія, шпигун, який працював на Центр національної розвідки (ЦНР) – іспанське розвідувальне агентство.

Саме він дізнався про співпрацю російського агента в Іспанії з MI-6 та іспанською розвідкою, і повідомив цю інформацію, заповнивши контактну форму в російському посольстві в Мадриді, зазначається у статті.

Гарсія запропонував низку секретних даних Петру Мельникову, який працював в посольстві з 2000 по 2003 роки, згідно з документами суду у справі про державну зраду,

– уточнює британська газета.

Іспанський шпигун погодився "зливати" інформацію Росії в обмін на 200 тисяч доларів.

Флорес був визнаний винним в державній зраді і засуджений до тюремного ув'язнення на 12 років, що стало першим випадком такого роду відтоді, як Іспанія знову стала демократичною країною у кінці 1970-х, зауважують журналісти.

Щодо Скрипаля, то колишній російський розвідник був завербований MI-6, коли перебував у Мадриді в якості офіцера ГРУ в середині 1990-х.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, однак остаточно розслідування ще не завершено. Великобританія чекає від Росії пояснень до кінця дня 13 березня.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.