Головні новини 17 березня: заява Вакарчука, з'їзд "Самопомочі" та небойові втрати ЗСУ

Святослав Вакарчук заявив, що Рада повинна негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими активістами. У Києві відбувся 14-ий з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч". У мережі повідомили про смерть військового та вбивство офіцера у потязі. Росія висилає 23 британських дипломатів і припиняє роботу Британської Ради. Такими були головні новини 17 березня.

Заява Вакарчука

За словами лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, Верховна Рада за підтримки Президента повинна негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими активістами.

На його думку, закон про надання e-декларацій громадськими активістами є несправедливим і цинічним. Читайте також: Чому Вакарчук може податись у президенти: коментар політолога "Саме ці активісти викривають зухвале розкішне життя деяких політиків, що навіть не соромляться жити невідповідно до власних офіційних доходів. Такий закон виглядає як звичайна помста цих політиків незалежним від них представникам громадянського суспільства", – пише Вакарчук. Він нагадав обіцянку Порошенка про те, що закон буде скасовано. Тож Верховній Раді випала нагода продемонструвати – чи поважає вона громадянське суспільство та український народ. Панове народні депутати! Вирішіть з ким ви: з купкою корупціонерів-"решал", чи з українським народом. І пам’ятайте – вашої позиції люди не забудуть. Тож прийміть державницьке рішення. Клітка, в яку намагаються загнати громадянське суспільство, повинна бути знищена,

– наголосив музикант.

Верховна Рада за підтримки Президента повинна негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими (cont) https://t.co/WAwyCB4TbG — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 16 березня 2018 р.

З'їзд "Самопомочі"

17 березня у Києві відбувся 14-ий з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч", на який приїхали майже 5 тисяч кандидатів з усієї України. Участь у з'їзді взяв і її лідер – Андрій Садовий.

Окрім партійців на зібрання завітали і парламентарі з-за кордону: екс-голова комітету закордонних справ Швеції Волан Ленмарк, колишній член британського парламенту Олівер Кальвіль та представник фонду Ганса Зайделя в Україні Даніель Зайберлінг.

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Під час виступу на ХІV з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" лідер партії Андрій Садовий закликав однопартійців бути готовими до "турбуленцій" та наголосив на першочергових завданнях політичної сили.

"Українці, збентежені неочікуваною незалежністю в 91-му році, засліплені омріяними національними символами, змучені подальшими економічними негараздами просто не помітили, як у них вкрали те, що мало б їм належати – країну. Вони пробудилися лише тоді, коли опинилися на межі життя і смерті", – сказав Андрій Садовий.

Під час з’їзду обговорили питання державної безпеки і оборони, антикорупційної політики, економічних та соціальних свобод, енергетичної безпеки, освіти, культури, охорони здоров’я, земельної реформи, ЖКГ, розбудови сильних громад та цифрової стратегії розвитку України та затвердили стратегічні напрямки діяльності партії для розвитку України.

Небойові втрати ЗСУ

У лікарні помер боєць ЗСУ Михайло Гасанов, який був у гарячих точках біля Маріуполя влітку 2015 року та у Мар'їнці у 2015-2016 роках. Він пішов на фронт, маючи проблеми зі здоров'ям.

Війна нікому не додає здоров'я. Мишко повернувся, але відновити підірване здоров'я не зміг. Міша був повністю безстрашним бійцем. Він не здався смерті, загинув у бою з нею. Я впевнений, якщо б у нього в останню хвилину була граната, він висмикнув чеку і забрав "кістляву" (мова про смерть, – "24") з собою,

– зазначив журналіст Якушев.

Окрім того, ще одна сумна звістка прийшла з Хмельниччини. У потязі "Хмельницький – Лисичанськ" вбили 22-річного офіцера Максима Свінціцького, коли той повертався з ротації на Донбас.

Він служив 120 днів у складі 44-ої Тернопільської бригади. Перед Новим роком відбулась ротація у Тернополі. А зараз Максим повертався до побратимів на Донбас. Через що юного офіцера вбили у потязі, наразі невідомо. Обставини інциденту з'ясовує поліція.

Персони нон-грата

Росія оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітників посольства Великобританії і припиняє діяльність на території Федерації Британської Ради.

17 березня у МЗС РФ був викликаний посол Великобританії Лорі Брістоу і йому вручили ноту про видворення з федерації та оголошення персонами нон-грата 23 співробітників посольства Великобританії у Москві.

Такі дії у Кремлі назвали відповіддю британській стороні на "провокації і бездоказові звинувачення", пов'язані з отруєнням у Солсбері колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля.

У МЗС РФ також повідомили, що відкликають свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припиняють роботу Британської Ради на території Росії.

Британська сторона попереджена, що в разі, якщо будуть зроблені подальші дії недружнього характеру щодо Росії, російська сторона залишає за собою право прийняття інших заходів у відповідь,

– лякають у Лаврова.

Блискачина перемога українця

Український боксер Владислав Сіренко, який виступає у суперважкій вазі, вже у першому раунді нокаутував свого суперника Ласло Тота.

До слова, це був шостий поєдинок на професійному ринзі для українського боксера.

Владислав Сіренко нокаутував Ласло Тота – відео