Головні новини 17 травня: обстріл школи у Світлодарську, у Раді ухвалили важливі закони

Уранці проросійські найманці цинічно обстріляли школу у Світлодарську на Донбасі. Верховна Рада ухвалила закон про валюту та закон про трансплантацію. В Україні офіційно запрацював Apple Pay. День вишиванки. Такими були головні новин четверга, 17 травня.

Обстріл школи у Світлодарську

Першим про інцидент повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, обстріл стався близько 9:30.

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У результаті поранення зазнав один цивільний, який у цей момент проїжджав повз школу на своєму авто. Серед вчителів та школярів постраждалих, на щастя, немає, проте навчання у школі призупинили, а дітей відпустили додому.

"122-міліметровий снаряд впав на подвір’я школи. На щастя, основний удар взяло на себе дерево. У школі на момент обстрілу перебувало 375 дітей, 127 – на боці, звідки прилетів снаряд (там якраз вчилися молодші класи). Діти не постраждали. Вибито шибки у 62 вікнах", – додав він.

Сюжет 24 Каналу про обстріл школи у Світлодарську

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Трансплантація та валюта: Рада ухвалила важливі закони

17 травня депутати Верховної Ради ухвалили два важливі закони: про трансплантацію органів та про валюту.

Так, останній було прийнято у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. За відповідний проект закону №2386а-1 під час пленарного засідання вранці 17 травня проголосували 255 народних депутатів.

Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, який, зокрема, передбачає презумпцію незгоди. Тобто тепер вилучення органу для трансплантації після смерті можливе тільки в разі письмової прижиттєвої згоди. Також закон передбачає, що трансплантація буде безкоштовною, окрім гемопоетичних стовбурових клітин.

Дія документу не поширюється на:

донорство крові та її компонентів і діяльність, пов'язане з їх використанням;

трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів

аутотрансплантацію;

імплантацію;

вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень;

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ

виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.

Сюжет 24 Каналу про закон щодо трансплатації

Щодо другого документу, то він має спростити життя українцям, які мають справу з іноземною валютою. Так, закон передбачає скасування валютного контролю для більш ніж 40% операцій, реєстрацію кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон. Також буде скасовано валютні обмеження для бізнесу та лібералізовано ринок.

За президентський закон "Про валюту" №8152 проголосувало 253 народних депутати.

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Apple Pay – в Україні

17 травня популярний у світі сервіс платежів Apple Pay почав роботу в Україні. Пр це сповітив міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, першими сервісом зможуть скористатись клієнти "Приватбанку".

"Запуск Apple Pay – це ще один показник того, що наш ринок є привабливим для провідних світових інноваційних компаній", – заявив він.

До слова, уей сервіс дозволить проводити платежі онлайн, використовуючи лише смартфон.

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День вишиванки

17 травня українці всього світу відзначили День вишиванки.Зауважимо, що це свято не має фіксованого дня і найвідоміший елемент традиційного українського одягу вшановують у третій четвер травня. Особливістю цього дня є те, що українці звичний свій одяг змінюють на вишиванки, відтак людей у цьому вбранні можна побачити не лише у метро, а у залі Верховної Ради.

Цьогоріч до флешмобу долучилися також українські зірки, президент Петро Порошенко, антарктична станція "Академік Вернадський" і, звісно, команда 24 Каналу.

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Сайт 24 також відзначив День вишиванки