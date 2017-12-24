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Головні новини 24 грудня: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві

22:33, 24 грудня 937 Читать новость на русском
Головні новини 24 грудня в Україні та світі: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві
Головні новини 24 грудня в Україні та світі: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві / Колаж 24 Канал

24 грудня на 43-му році пішов із життя радіоведучий "Люкс ФМ" Олег Мосєсов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа, ветерани АТО запросили українців на акцію "Кава на Хрещатику", у Дніпрі у 9-поверхівці пролунав вибух, внаслідок якого постраждала співробітниця поліції. Такими були головні новини 24 грудня.

Смерть колеги

24 грудня раптово помер багаторічний ведучий радіо "Люкс FM" та "Радіо 24" Олег Мосесов, більш відомий під творчим псевдонімом Олег Середа.

"Вночі Олег повертався додому після корпоративної вечірки, на якій працював ведучим. Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але додому не доїхав – дорогою у нього стався інфаркт", – розповів його батько Ігор Мосесов.

Зауважимо, що Олег Мосесов народився 8 жовтня 1974 року у Львові. Навчався у середній школі №9, а потім на спеціальності радіотехніка у Львівській політехніці.

Як згадує його багаторічна колега, відома у Львові ведуча Марта Більська, "у 90-ті роки весь Львів ходив до Олега та його батька Ігоря "по музику" – вони були одні з небагатьох, у кого можна було купити якісні ліцензовані платівки".

З 2003 року Олег Мосесов вже під псевдонімом Олег Середа почав працювати на "РадіоМан". У 2008 році він перейшов на "Рadio 4U". З 2009 року і до сьогодні Олег працював ведучим радіо "Люкс FM".

У нього залишилась дружина Тетяна та троє синів, наймолодшому з яких – усього дев’ять місяців.

Мосєсов, Львів, журналісти, Люкс ФМ
Олег Мосєсов з родиною

До слова, на сторінці Мосєсова у Facebook його друзі публікують спогади та слова співчуття.

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"Азову" не сподобалась "Кава на Хрещатику"

24 грудня ветерани АТО запросили охочих просто випити кави. У Києві захід відбувся на Майдані Незалежності. За словами організаторів, акція не мала жодного політичного підтексту, а головний атрибут тих, хто прийшов на акцію, – горня кави.

"Ми дожилися до того, що з цукерок ми вже зробили якийсь політичний меседж. Головна мета тут – щоб люди поспілкувались без політики. Тому що у всіх нас ця політика вже у печінках сидить", – зазначив військовий АТО Олексій Петров.

Люди ж запевняють, що прийшли на Майдан не в підтримку чи проти когось з політичних діячів. Мовляв, сюди прийшли Facebook-друзі, аби познайомитися вживу.

"Я за спокій в державі і за те, щоб відбитися від Росії. Це моя проблема. Також я хочу побачити вживу тих, на кого я підписана у Facebook", – сказала киянка Леся Лисенко.

Детальніше про акцію "Кава на Хрещатику" дивіться у сюжеті 24 Каналу

Зауважимо, що зовсім без політики не обійшлось. Так, на акцію прийшла група з близько десяти людей, яка намагалася нав'язати свою політичну позицію. Вони гучно виступали із закликами "Банду геть!" Також група людей у чорному видерлася з величезним банером на торговельний центр "Глобус" і запалила фаєри.

Крім того, під час події сталися сутички – між бійцями "Азова" та іншими військовими на Майдані Незалежності сталась суперечка з радником президента Юрієм Бірюковим. Зокрема, військові вимагали від нього спростування інформації про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не "Азов". У підсумку один із учасників акції "Кава на Хрещатику" під час суперечки штовхнув бійця з "Азова" – зав'язалась бійка. Бірюкова відтягли у бік і він зник.

Бірюков, Азов, сутички, Київ
Сутичка на Майдані сталася між "Азовом" і радником президента Бірюковим

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Страшний вибух у Дніпрі

Інцидент стався приблизно о 5:30 ранку у 9-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького. Жінка, яка є співробітницею поліції, вранці заходила у свою квартиру і спрацювала вибухівка, яку було закладено під дверима.

Внаслідок вибуху поліцейська отримала осколкові поранення по всьому тілу, оскільки вибуховий пристрій був начинений цвяхами та іншими дрібними деталями. Вибуховою хвилею також у всьому під'їзді вибило вікна.

Дніпро, вибух, поліцейська

У підсумку постраждалу забрала швидка. У якому стані вона перебуває, поки невідомо.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій.

У багатоповерхівці у Дніпрі прогримів вибух: сюжет 24 Каналу

Теги: Новини Києва Новини України Вибух Поліція Новини Дніпра Публікації журналісти Сутички
Джерело: 24 Канал
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