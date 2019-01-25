Головні новини 25 січня: збитий безпілотник окупантів та смерть редактора УНІАН

Українські військові збили у небі над Приазов'ям безпілотник окупантів. Помер редактор УНІАН Микола Бабич. Турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. Ryanair відкриє для України чотири нові напрямки. Такими були головні новини п'ятниці, 25 січня, в Україні та світі.

Українські військові збили у небі безпілотник окупантів

Українські військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотник окупантів. У цілях розвідки ворог застосував дрон, який виробляє Російська Федерація

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Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що дрон – "Гранат-2" виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації,

– пояснюють військові.

Більше того, такий тип апаратів активно поставляють до незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР". Проросійські окупанти використовують його для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Тож у штабі ООС впевнені, що вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на Донбасі.

Дивіться відео зі збитим на Приазов'ї безпілотником:

Крім того, сьогодні проросійські бойовики підступно обстріляли автомобіль українських військових біля селища Катеринівка на Луганщині. Один український оборонець загинув, ще четверо поранені.

Українські військові відповіли на обстріл та знищили дві вогневі точки противника. Крім того, двоє окупантів було вбито та одного поранено.

Помер редактор УНІАН

25 січня помер редактор УНІАН Микола Бабич, йому було 48 років. Він був заступником керівника відділу економічних новин інформаційного агентства. Ймовірною причиною смерті журналісти агентства називають укол анестезії.

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Чоловік пішов на просту планову операцію до київської лікарні. Колеги померлого переконані, що серце Бабича зупинилось, коли йому вкололи укол анестезії.

"Люди не мають помирати від уколу з анестезією. У Бабича залишились дружина Інна і троє дітей. І – величезний творчий спадок, а також – купа творчих та життєвих планів", – зазначили в колективі УНІАН.

Колектив УНІАН висловлює свої глибокі співчуття родині, друзям і знайомим Миколи. Без нашого надійного товариша, веселого оптиміста, допитливого розслідувача, талановитого автора, чуйного керівника, наставника десятків молодих журналістів, вчителя і незмінно надійного члена команди ми всі стали сиротами,

– звернулись колеги.

Жахливий шторм атакував Анталію

Турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. Унаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 2 людей, серед них 13-річна дівчинка. Одна людина зникла безвісти, ще близько 11 постраждали

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Торнадо почався ввечері та вже завдав руйнівної шкоди будинкам, сільськогосподарський маєткам, багатьом автомобілям і теплицям в районах Кумлуджа та Фініке.

Всіх постраждалих відправили до лікарні. Один із них у критичному стані. Міський голова Анталії Саріоглу висловив жаль з приводу інциденту та заявив, що в усьому районі тривають рятувальні роботи.

Крім того, в Італії зіткнувся вертоліт з туристичним літаком. На борту повітряних суден перебувало не менше семи осіб. В результаті авіакатастрофи загинули 5 людей. Відомо, що туристичний літак вилетів із Швейцарії, а вертоліт був приватної компанії "Курмайор".

Після аварії судна впали на льодовик на горі Теста-дель-Рютор. На місці події виявили тіла п'ятьох загиблих.

Дивіться коротке відео з місця події:

Ryanair відкриє для України ще 4 напрямки

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга. Усі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

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Ціна квитків стартує від 69 євро у обидві сторони Німеччини.



Скріншот з офіційного сайту авіаперевізника

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.