Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецьку

У неділю, 25 березня, в Росії спалахнула пожежа в торговому центрі міста Кемерово, яка забрала життя кількох людей. У Білорусі та Молдові пройшли мітинги. В окупованому Донецьку вирує епідемія гепатиту А. На грузинському курорті випав помаранчевий сніг. Такими були головні новини 25 березня в Україні та світі.

Пожежа в Росії

В центрі російського міста Кемерово в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" спалахнула пожежа. Спершу повідомлялося про загибель 4 дітей, проте згодом кількість жертв зросла до 5. За деякими даними, мовиться про трьох жінок, чоловіка та дитину. При цьому ТАСС повідомляє про трьох загиблих дітей.

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"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", – розповіли рятувальники.

Також зниклими безвісти під час пожежі вважалися 17 осіб, проте згодом це число сягнуло позначки 32.

Всього по медичну допомогу звернулися 32 постраждалих, з яких 30 госпіталізовано.

За інформацією МНС, джерело загорання розміщене на верхньому поверсі. Там розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові майданчики з атракціонами та контактний зоопарк. Площа пожежі досягла 1500 квадратних метрів, її вдалося частково локалізувати. У деяких приміщеннях обвалилися перекриття.

Очевидці пожежі опублікували в інтернеті моторошні відео, на яких знято, як люди вистрибують з вікон торгового центру і розбиваються.

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Мітинги в Білорусі та Молдові

25 березня у Білорусі в День Волі правоохоронці затримали понад 30 осіб, які прийшли на ходу в центр Мінська на площу Якуба Коласа. Спершу силовики затримували "для з'ясування особи" всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори і квіти. А згодом під затримання потрапили всі, хто перебував на площі.

"Затримують людей, які мали мужність прийти на свято на цю площу. Вони зараз перебувають в автозаках", – заявила співголова руху "Разом" Олена Толстая.

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У свою чергу правозахисники центру "Весна" повідомили, що загалом затримано від 30 до 50 осіб, в тому числі 10 спостерігачів "Весни" і 4 журналістів "Белсату". Цих людей відвезли в автозаках до райвідділу внутрішніх справ Мінська.

Також є інформація про затримання лідера Білоруського національного конгресу Миколи Статкевича. Телефони Статкевича та його дружини Марини Адамович не відповідають. За деякими даними, опозиційний політик перебуває в Ленінському райвідділі внутрішніх справ Мінська.



Силовики в Мінську масово затримували людей

Цього ж дня в Кишиневі відбулася акція "Великі національні збори", присвячена 100-річчю приєднання Бессарабії до Румунії. Учасники акції підписали символічну декларацію про об'єднання Молдови з Румунією.

Організував мітинг "Альянс століття", який об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії. За словами організаторів, в акції прихильників об'єднання Молдови з Румунією взяли участь 100 тисяч осіб, проте поліція Кишинева нарахувала лише 7 тисяч.

Зазначається, що під час мітингу правоохоронці затримали групу молодих людей, а саме 21 людину, у яких були виявлені протигази, бити, маски і ножі.

Також повідомляється, що з 1 по 14 квітня молдовські громадські організації проведуть соціологічне опитування про ставлення населення до об'єднання з Румунією.

Гепатит А в Донецьку

В захопленому російськими окупантами Донецьку вирує епідемія гепатиту А. Місцевих жителів закликають робити щеплення. Так, у медзакладах почали з'являтись оголошення про те, де і коли можна зробити безкоштовну вакцинацію.

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В оголошеннях також мовиться про те, як передається гостра інфекційна хвороба.

"У зв'язку з епідемією гепатиту А у Донецьку в КУ "ЦПМСД №13 м. Донецька" (Студентська поліклініка) проводиться вакцинація. Шляхи передачі – водний, харчовий, контактно-побутовий. Всім охочим звертатися в маніпуляційний кабінет по буднях з 8:00 до 13:00. Вакцинація проводиться безкоштовно", – мовиться в оголошенні.

У соцмережах повідомляють, що щеплення проводять препаратом російського виробництва.

Помаранчевий сніг

На гірськолижному курорті Годердзі, що у Грузії, випав сніг помаранчево-персикового кольору. Через аномального кольору опади краєвиди в горах тепер дещо нагадують поверхню Марса.

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За словами місцевих синоптиків, причина незвичного забарвлення снігу полягає в тому, що він випав з піском і дрібним пилом, які були підняті піщаними бурями на півночі Африки і на Близькому Сході.

Сильні повітряні потоки перенесли сніг з піском у чорноморський регіон. Окрім того, пісок і дрібний пил не лише випадають разом з опадами, але іноді і висять у повітрі. Зокрема, над кількома регіонами Грузії небо було затягнуте жовтим серпанком.