Головні новини 26 травня: акція "Свободу Сенцову", деталі замаху на Стерненка, Ліга Чемпіонів

В ніч проти 26 травня під посольством Росії зібралися активісти з вимогою звільнити політв'язнів, які незаконно утримують на території РФ.

Будівлю підсвітили проекцією з язиками полум'я та фотографіями незаконно ув'язнених українців, зокрема й Олега Сенцова.

Читайте також: У Києві іноземні торговці побили пенсіонера: у мережі здійнявся скандал

Відео акції під посольством Росії у Києві

Представники управління реклами КМДА звернулось з вимогою зняти повішений банер на підтримку Сенцова на будівлі Будинку кіно у Києві на вулиці Саксаганського.

Вони пригрозили штрафом працівникам Будинку кіно, а причиною такого рішення назвали, буцімто банер – це не узгоджена з КМДА "політична реклама".

Наразі активісти прибрали банер.

Проте через деякий час Старожицька оприлюднила фото, на яких видно, що банер на підтримку Сенцова знову висить на будівлі Будинку кіно у Києві.

Замах на Стерненка: лікарі "таємно" виписали активіста

Одеський активіст, екс-очільник міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, на якого було скоєно напад і який вбив одного зі зловмисників, заявив, що його виписали з лікарні, не повідомивши, і відмовляють надати необхідну допомогу.

Знаходжусь в міській "Єврейській" лікарні Одеси №1. Після непростої операції. Сьогодні зранку здивувався, чому мене не повели на перев‘язку, не колють антибіотики та знеболювальне, без котрого я буквально не можу просто заснути. Серйозно ушкоджену руку ніхто не оглядав,

– розповів Стерненко.

За його словами, черговий лікар сказав, що його виписали ще вчора, 25 травня, та повідомили про це поліцію.

"І навіть нібито дали мені документи про виписку. Але от проблема: я про це не був повідомлений. Взагалі. Зараз, після з‘ясування цих дивних обставин та скарг на сильний головний біль та біль в руці, мені відмовляють у наданні медичної допомоги", – додав він.

На думку Стерненка, його виписують з лікарні "таємно, заднім числом і відмовляють у меддопомозі, коли в цьому є пряма необхідність".

Дивіться відео розмови Сергія Стерненка з лікарем:

Активіст Сергій Стерненко опублікував фото свого нападника – Олександра Ісайкула і заявив, що у суботу, 26 травня, його випустили на волю.

Це Олександр Ісайкул. Він був одним з нападників на мене 24 травня. Після замаху він втік, але був затриманий поліцією. За повідомленнями ряду медіа, що посилаються на радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, нападника сьогодні відпустили на волю,

– пише Стерненко.

За словами активіста, нападник зараз перебуває у якості свідка.

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві

На фінал ЛІги Чемпіонів, що розпочався о 21:45 на НСК "Олімпійський", у Києві зійшлися англійський "Ліверпуль" та іспанський "Реал".

Читайте також: Фінал Ліги Чемпіонів: хто з високопосадовців та знаменитостей поселив у себе фанів безкоштовно

Безперервні пісні, фанатські кричалки та ріки пива. 26 травня центр Києва перетворився на маленькі острівці "Ліверпуля" та "Реалу".

Червоні футболки та скрізь англійська мова – саме так сьогодні виглядав район площі Льва Толстого у Києві. Здається, парк Шевченка у середмісті столиці перетворився на такий собі маленький "Ліверпуль".

Читайте також: 75-річний фан "Ліверпуля" не потрапив на фінал ЛЧ до Києва: чоловік розплакався

26 травня в Київ доїхали вже всі вболівальники обох команд, які планували потрапити на фінал Ліги Чемпіонів. Один хлопець, Мел з Англії, діставався української столиці власною машиною. Їхав аж 36 годин через усю Європу: через Бельгію, Люксембург, Албанію, Австрію та Румунію.



Мел, вболівальник "Ліверпуля"

Вболівальники "Ліверпуля" не приховують, що у захваті від української столиці.

Ми дуже добре проводимо тут час. Готель, щоправда, не дуже, але зустрічають нас тут фантастично. Уявляєте, чоловіки та жінки в метро поступаються йому місцем!

– захопливо розповів вболівальник "Ліверпуля".



Вболівальник "Ліверпуля" з дитиною

Зовсім поруч, на Хрещатику вже спільна для вболівальників "Реалу" та "Ліверпуля" фан-зона. Іспанці, здається, також почувають себе добре в столиці України, та впевнені, що сьогодні буде чудова гра, але переможе "Реал".

Жодних сутичок, чи бодай натяку на ворожнечу, тут немає. Англійці та іспанці мирно відпочивають: п'ють та співають.

Речник Держприкордонслужби, Олег Слободян повідомив, що тільки з 8 ранку суботи у столичних аеропортах було оформлено 11,1 тисяч вболівальників, а загалом ця цифра вже становить понад 20 тисяч.

Читайте також: 75-річний фан "Ліверпуля" не потрапив на фінал ЛЧ до Києва: чоловік розплакався

Лише сьогодні оформлено 43 чартери: вболівальників Ліверпуля – 23, Мадрида – 20,

– зазначив Слободян.

Він також повідомив про прикрі інциденти, які траплялись під час оформлення іноземців.

Зокрема, про громадянина Ірану, який назвався "терористом" та двох російських пропагандистів, які намагались проникнути в Україну.

В аеропорту "Жуляни" виявили одного із лідерів ізраїльського кримінального угрупування. Йому заборонили в'їзд в Україну.