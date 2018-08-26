Головні новини 26 серпня: Помер Джон Маккейн, Ротару знепритомніла на концерті, пожежа у Львові

Сенатор США Джон Маккейн помер у віці 81 року від раку. Відома виконавиця Софія Ротару знепритомніла на концерті у Росії. З'явилися повідомлення, що її доправили до реанімації. У Львові розгорілась масштабна пожежа – зайнявся склад на вулиці Грабовського. Такими були головні новини неділі, 26 серпня.

Помер сенатор США Джон Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн помер у віці 81 року від раку. Він був республіканцем, найбільшим критиком чинного президента США Трампа та другом України.

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Сенатор Джон Маккейн у віці 81 року помер в 4:28 вечора 25 серпня 2018 року на своєму ранчо поблизу Седони у штаті Аризона,

– йдеться у заяві, поширеній його офісом.

У 2017 у Маккейна діагностували рак мозку, напередодні сім'я повідомила про припинення лікування важкої недуги.

Поряд із ним перебували його дружина та родичі.

"На момент смерті він вірно прослужив США 60 років", – підкреслено у заяві The Wasington Post.

Джон Маккейн був сенатором шість разів, а у 2008 його висували кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Маккейн був пілотом під час війни у В'єтнамі, провів у полоні понад п'ять років і каліцтва від тортур, яких він зазнав там, залишилися з ним на все життя.

У США він був одним із найжорстокіших критиків Трампа. Так, під час виборчої кампанії у 2015 році Маккейн заявив, що Трамп "розбурхав божевільних" своїми заявами щодо мігрантів.

Американського сенатора можна назвати справжнім другом України. Після агресії Росії щодо України Маккейн відкрито і наполегливо виступав за надання Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових комплексів "Джевелін", які Київ врешті отримав.

Під час Революції Гідності у 2013 році Маккейн побував на Майдані.

29 серпня Маккейну мало виповнитися 82 роки.

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На сумну звістку про смерть американського сенатора-республіканця Джона Маккейна вже відреагували не лише українські політики, а й пересічні громадяни.

Президент Порошенко висловив свої співчуття на сторінці у Facebook.

Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях,

– написав глава держави.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав, що Маккейн був прикладом справжнього принципового політика. Він наголосив, що Україні бракуватиме такого вірного друга.

Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме.

Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн. pic.twitter.com/zcGR0yUc95 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 серпня 2018 р.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що такого друга, яким для України був Джон Маккейн, – ніким не замінити.

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В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 серпня 2018 р.

Українці у соцмережах бурхливо відгукнулися на сумну звістку. Вони висловлюють свої співчуття американцям та пишуть, що сенатор Маккейн був справжнім героєм як у своїй державі, так і в Україні.

Він відстоював інтереси українців інколи більш послідовно, ніж окремі українські політики,

– пишуть люди у соцмережах.

Софія Ротару знепритомніла на концерті у Росії

Низка російських ЗМІ повідомили про те, що виконавицю доправили до реанімації та боряться за її життя.

Зазначалося, що інцидент трапився в Уфі, куди її запросили виступити на корпоративі.

Так, напередодні увечері, близько 23:00, 71-річній легенді радянської та естради пострадянського простору, стало погано під час заходу – підкреслюється, що вона відчула слабкість і навіть знепритомніла.

Як переконували журналісти, причина – у Ротару стався різкий стрибок тиску.

Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де перебуває, не впізнавала людей,

– розповіла медсестра клініки в Уфі, в якій лежить Ротару.

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Також медики повідомили, що їй стало краще, пам'ять повернулася, голова не паморочиться.

"Ми вирішили ще кілька днів за нею постежити, не відправляти в дорогу, не ризикувати. У неї – не інсульт, вона розмовляє, з вимовою все добре", – стверджували лікарі.

Сама Софія Ротару і концертний директор співачки Сергій Лавров підтвердили, що напередодні у неї виникали проблеми зі здоров'ям, щоправда, зараз все гаразд і вона вже вилетіла з російської Уфи, де стався інцидент.

Трохи згодом концертний директор виконавиці Сергій Лавров відреагував заяву про реанімацію.

Так, за його словами, жодної госпіталізації не було, однак, каже він, погіршення стану здоров’я та подальший огляд медиків усе ж відбулися.

"З Софією Михайлівною все – гаразд, було просто невелике підвищення тиску після приватного концерту в Уфі через спеку. За протоколом чергувала швидка допомога. Попросили медиків виміряти тиск і допомогти його знизити. Артистка вилетіла до Москви та повинна вже там була приземлитися", – зазначив представник Ротару.

Крім того, прокоментувала подію й сама Ротару.

"Справді, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям... Спасибі всім за підтримку та турботу! Я вже – у нормі та дуже хочеться морозива," – зауважила вона у своєму Instagram.

Вночі згоріло півтора кілометри складів у Львові

У ніч з 25 на 26 серпня у Львові розгорілась масштабна пожежа – зайнявся склад на вулиці Грабовського. Виклик у рятувальні служби надійшов майже одразу після півночі, а локалізувати пожежу вдалося до половини третьої ночі.

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Повністю вогонь загасили тільки до четвертої ранку.

Джерел води поблизу складу не було, а вогонь охопив доволі велику площу, тому до ліквідації пожежі залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Складність пожежі полягала в тому, що всі двері були зачинені і рятувальникам довелося їх відчиняти своїми засобами, а саме ломами та бензорізами. Також впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники відтягували їх лебідкою рятувального автомобіля,

– зазначено у повідомленні ДСНС.

Вогонь знищив дах будівлі та приміщення площею 1500 квадратних метрів.

Пожежники врятували 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будівлею.

Попередньо відомо, що на складах зберігалась побутова хімія та спортивний інвентар. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Дивіться відео пожежі на складах у Львові:

Меми тижня від російського концерну "Калашников"

Росія вправно тримає рівень професійного генератора мемів. У мережі нестримно обговорють нового бойового робота від концерну "Калашников", який добряче розсмішив користувачів інтернету. Але на цьому концерн не зупинився, замахнувшись на популярність Tesla. Компанія розраховує, що новинка зможе скласти гідну конкуренцію на ринку електрокарів

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Під час форуму "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт бойового робота. Однак, ані захоплення, ані страху бойова розробка не викликала. Більше того, багатьом робот видається кумедним. Свої дотепні коментарі та фотожаби користувачі активно поширюють у соцмережах.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

Над новою розробкою концерну "Калашников" не посміялися хіба що ліниві. Мережу заповнила хвиля фотожаб з новим героєм.



Оскільки робот не може ходити, таке рішення конструкторів дещо спантеличує

До всього концерн "Калашников" оголосив. що розробляє власний електромобіль. Очікується, що в майбутньому авто конкуруватиме з електрокаром Tesla від Ілона Маска.

Ми говоримо про те, щоб скласти конкуренцію саме Tesla, тому що в даний час це — успішний проект в області електромобілів. Ми розраховуємо як мінімум не поступатися йому,

— сказала директор із зовнішніх комунікацій концерну Софія Іванова.

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Однак жодних конкурентних переваг які мають привернути увагу до новинки компанія не назвала. Користувачі мережі підхопили і цю ідею концерну та не оминули її увагую застосувавши свої вміння у фотошопі.

Калашников, конечно, троллит... Но решение с кузовом мне нравится) pic.twitter.com/0K7EyzsJYu — Павел Осокин (@Ledorub) 23 серпня 2018 р.