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22:53, 26 червня
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Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі

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Головні новини 27 червня в Україні та світі
Головні новини 27 червня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Одразу три громадські організації подали до Верховного суду позов на Президента Петра Порошенка. У Мінську домовились про нове перемир'я на Донбасі. Чинний чемпіон світу з футболу Німеччина сенсаційно вилетіла з ЧС-2018. Такими були головні новини середи, 27 червня.

На Порошенка подали до суду

Одразу три громадські організації ("Центр протидії корупції", "Автомайдан" та Transparency International Україна) подали позов до Верховного суду до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати його указ про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.

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Антикорупціонери переконують, що робота Жебрівського в комісії з аудиту НАБУ несе загрозу незалежній та ефективній роботі бюро, оскільки на основі її висновків парламент може ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ.

Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом з цим – і весь висновок аудиту,
– наголошує керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

суд Порошенко
Громадські організації подали до суду на Порошенка

У Мінську домовились про чергове перемир'я

У середу, 27 червня, під час засідання у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі ухвалила запровадження нового так званого "режиму тиші".

Припинення вогню з обох боків лінії розмежування має відбутися, починаючи з 1 липня 2018 року.

Нове перемир'я приурочують нібито до початку жнив.

"У зв'язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", – повідомила прес-секретар представника України в ТКГ у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

27 червня внаслідок обстрілів російських найманців на Донбасі одразу троє українських воїнів зазнали поранень, несумісних з життям.

У Польщі змінили "антибандерівський закон"

Парламент Польщі вніс зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Йдеться про скасування статті, передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.

Згадку про так звані "злочини українських націоналістів" залишили без змін.

Зміни до закону підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті?Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Збірна Німеччини вилетіла з ЧС-2018

Чинні чемпіони світу з футболу збірна Німеччини сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу з футболу, навіть не зумівши вийти з групи.

У матчі проти Південної Кореї німці програли з рахунком 2:0. Обидва голи корейці забили в уже доданий арбітром час.

Щоправда, навіть завдяки перемозі над німцями до наступного етапу не вдалось пробитись і збірній Південної Кореї.

В 1/8 ЧС-2018 із групи F пройшли Швеція та Мексика. Їхня очна зустріч закінчилась з рахунком 0:3 на користь шведів.

 

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Польщі Перемир'я Мінськ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Павло Жебрівський НАБУ Петро Порошенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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