Главные новости 27 июня: на Порошенко подали в суд и новое "перемирие" на Донбассе

Сразу три общественные организации подали в Верховный суд на Президента Петра Порошенко. В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе. Действующий чемпион мира по футболу Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2018. Такими были главные новости среды, 27 июня.

На Порошенко подали в суд

Сразу три общественные организации ( "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан" и Transparency International Украина) подали иск в Верховный суд к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием отменить его указ о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

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Антикоррупционеры убеждают, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, поскольку на основе ее выводов парламент может принимать решение об увольнении директора НАБУ.

Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита,

– отмечает руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Общественные организации подали в суд на Порошенко

В Минске договорились об очередном перемирии

В среду, 27 июня, во время заседания в Минске Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе приняла решение о введении нового так называемого "режима тишины".

Прекращение огня с обеих сторон линии разграничения должно произойти, начиная с 1 июля 2018 года.

Новое перемирие приурочивают якобы к началу жатвы.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

27 июня в результате обстрелов российских наемников на Донбассе сразу трое украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью.

В Польше изменили "антибандеровский закон"

Парламент Польши внес изменения в закон об Институте национальной памяти. Речь идет об отмене статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Память о так называемых "преступления украинских националистов" оставили без изменений.

Изменения в закон подписал президент Польши Анджей Дуда.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет применять термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

Сборная Германии вылетела c ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира по футболу сборная Германии сенсационно вылетела с Чемпионата мира по футболу, даже не сумев выйти из группы.

В матче против Южной Кореи немцы проиграли со счетом 2:0. Оба гола корейцы забили в уже добавленное арбитром время.

Правда, даже благодаря победе над немцами в следующий этап не удалось пробиться и сборной Южной Кореи.

В 1/8 ЧМ-2018 из группы F прошли Швеция и Мексика. Их очная встреча закончилась со счетом 0:3 в пользу шведов.