Головні новини 28 березня: пожежа на "Лівобрежній", Насіров хоче в президенти, Джамала народила
Масштабна пожежа спалахнула ввечері 28 березня на станції метро "Лівобережна" у Києві. На деякий час вона була закрита на вхід і на вихід. Звільнений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров натякнув, що має намір взяти участь у виборах президента України у 2019 році. Переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала вперше стала мамою. Такими були головні новини середи, 28 березня.
Пожежа на "Лівобережній"
Приблизно о 18:00 середи біля входу в станцію метро "Лівобережна" у Києві спалахнула пожежа. Спалахнув один з магазинів, що розташований неподалік.
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У метрополітені повідомляли про "невелике задимлення", тому поїзди курсували без зупинок, а сама станція була зачинена на вхід і вихід.
Проте очевидці публікували у соцмережах відео, на якому було видно значну пожежу, а стовп диму був помітний з іншого кінця міста.
О 18:20 у КП "Київський метрополітен" уточнили, що один вестибюль зі сторони готелю "Турист" станції "Лівобережна" відчинено на вхід та вихід.
Приблизно тоді ж пожежники відзвітували, що вогонь вдалось загасити, а менш ніж за годину "Лівобережна" знову працювала у звичному режимі.
Щоправда, під час гасіння пожежі не обійшлось без прикрих інцидентів.
Коли приїхали пожежники і розгорнули спецтехніку для гасіння вогню, один з припаркованих автомобілів проїхав по пожежному рукаву і пробив його.
Як наслідок, вода, яка призначалась для гасіння пожежі, фонтаном виливалась просто посеред вулиці.
Відео підтвердження на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Ольга Євстігнєєва.
Насіров зібрався у президенти
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти у велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні.
Відповідну заяву він зробив напередодні.
Проте експерти зазначають, що на такі кроки він йде не заради президентського крісла, а щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Якщо у виборах президента України надумає брати участь Святослав Вакарчук, то принаймні один голос у нього точно вже є.
Нардеп Мустафа Найєм заявив, що голосуватиме за Вакарчука, якщо той стане єдиним кандидатом від таких політичних сил як "Самопоміч", "ДемАльянс" і "Сила людей".
Якщо Вакарчук скаже "так", якщо ми змиримося або домовимося, що це – єдиний кандидат від цих сил, то, звичайно, так,
– наголосив Найєм.
Святослав Вакарчук поки не оголосив про намір брати участь у виборах президента 2019
Джамала народила первістка
Українська співачка Джамала 27 березня вперше стала мамою у 34 роки.
Артистка народила хлопчика, якого зватимуть Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.
Про це сама Джамала вранці 28 березня повідомила на своїй сторінці в Instagram.