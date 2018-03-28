23:11
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Головні новини 28 березня: пожежа на "Лівобрежній", Насіров хоче в президенти, Джамала народила

202 Читать новость на русском
Головні новини 29 березня в Україні та світі
Головні новини 29 березня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Масштабна пожежа спалахнула ввечері 28 березня на станції метро "Лівобережна" у Києві. На деякий час вона була закрита на вхід і на вихід. Звільнений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров натякнув, що має намір взяти участь у виборах президента України у 2019 році. Переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала вперше стала мамою. Такими були головні новини середи, 28 березня.

Пожежа на "Лівобережній"

Приблизно о 18:00 середи біля входу в станцію метро "Лівобережна" у Києві спалахнула пожежа. Спалахнув один з магазинів, що розташований неподалік.

Читайте також: Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?

У метрополітені повідомляли про "невелике задимлення", тому поїзди курсували без зупинок, а сама станція була зачинена на вхід і вихід.

Проте очевидці публікували у соцмережах відео, на якому було видно значну пожежу, а стовп диму був помітний з іншого кінця міста.

О 18:20 у КП "Київський метрополітен" уточнили, що один вестибюль зі сторони готелю "Турист" станції "Лівобережна" відчинено на вхід та вихід.

Приблизно тоді ж пожежники відзвітували, що вогонь вдалось загасити, а менш ніж за годину "Лівобережна" знову працювала у звичному режимі.

Щоправда, під час гасіння пожежі не обійшлось без прикрих інцидентів.

Коли приїхали пожежники і розгорнули спецтехніку для гасіння вогню, один з припаркованих автомобілів проїхав по пожежному рукаву і пробив його.

Як наслідок, вода, яка призначалась для гасіння пожежі, фонтаном виливалась просто посеред вулиці.

Відео підтвердження на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Ольга Євстігнєєва.

Машина переїхала шланг з тиском води, якими пожежники гасили пожежу...і втекла

Опубліковано Olha Yevstihnieieva 28 березень 2018 р.

Насіров зібрався у президенти

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти у велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні.

Відповідну заяву він зробив напередодні.

Проте експерти зазначають, що на такі кроки він йде не заради президентського крісла, а щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Якщо у виборах президента України надумає брати участь Святослав Вакарчук, то принаймні один голос у нього точно вже є.

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що голосуватиме за Вакарчука, якщо той стане єдиним кандидатом від таких політичних сил як "Самопоміч", "ДемАльянс" і "Сила людей".

Якщо Вакарчук скаже "так", якщо ми змиримося або домовимося, що це – єдиний кандидат від цих сил, то, звичайно, так,
– наголосив Найєм.

Святослав Вакарчук


Святослав Вакарчук поки не оголосив про намір брати участь у виборах президента 2019

Джамала народила первістка

Українська співачка Джамала 27 березня вперше стала мамою у 34 роки.

Артистка народила хлопчика, якого зватимуть Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.

Про це сама Джамала вранці 28 березня повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Теги: Новини України Новини політики Джамала Роман Насіров метро Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук