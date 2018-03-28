Головні новини 28 березня: пожежа на "Лівобрежній", Насіров хоче в президенти, Джамала народила

Масштабна пожежа спалахнула ввечері 28 березня на станції метро "Лівобережна" у Києві. На деякий час вона була закрита на вхід і на вихід. Звільнений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров натякнув, що має намір взяти участь у виборах президента України у 2019 році. Переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала вперше стала мамою. Такими були головні новини середи, 28 березня.

Пожежа на "Лівобережній"

Приблизно о 18:00 середи біля входу в станцію метро "Лівобережна" у Києві спалахнула пожежа. Спалахнув один з магазинів, що розташований неподалік.

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У метрополітені повідомляли про "невелике задимлення", тому поїзди курсували без зупинок, а сама станція була зачинена на вхід і вихід.

Проте очевидці публікували у соцмережах відео, на якому було видно значну пожежу, а стовп диму був помітний з іншого кінця міста.

О 18:20 у КП "Київський метрополітен" уточнили, що один вестибюль зі сторони готелю "Турист" станції "Лівобережна" відчинено на вхід та вихід.

Увага! Один вестибюль (зі сторони готелю «Турист») станції «Лівобережна» відчинено на вхід та вихід. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.

Приблизно тоді ж пожежники відзвітували, що вогонь вдалось загасити, а менш ніж за годину "Лівобережна" знову працювала у звичному режимі.

Станцію «Лівобережна» відкрито, працюємо у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.

Щоправда, під час гасіння пожежі не обійшлось без прикрих інцидентів.

Коли приїхали пожежники і розгорнули спецтехніку для гасіння вогню, один з припаркованих автомобілів проїхав по пожежному рукаву і пробив його.

Як наслідок, вода, яка призначалась для гасіння пожежі, фонтаном виливалась просто посеред вулиці.

Відео підтвердження на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Ольга Євстігнєєва.

Машина переїхала шланг з тиском води, якими пожежники гасили пожежу...і втекла Опубліковано Olha Yevstihnieieva 28 березень 2018 р.

Насіров зібрався у президенти

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти у велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні.

Відповідну заяву він зробив напередодні.

Проте експерти зазначають, що на такі кроки він йде не заради президентського крісла, а щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Якщо у виборах президента України надумає брати участь Святослав Вакарчук, то принаймні один голос у нього точно вже є.

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що голосуватиме за Вакарчука, якщо той стане єдиним кандидатом від таких політичних сил як "Самопоміч", "ДемАльянс" і "Сила людей".

Якщо Вакарчук скаже "так", якщо ми змиримося або домовимося, що це – єдиний кандидат від цих сил, то, звичайно, так,

– наголосив Найєм.



Святослав Вакарчук поки не оголосив про намір брати участь у виборах президента 2019

Джамала народила первістка

Українська співачка Джамала 27 березня вперше стала мамою у 34 роки.

Артистка народила хлопчика, якого зватимуть Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.

Про це сама Джамала вранці 28 березня повідомила на своїй сторінці в Instagram.