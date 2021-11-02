Головний підозрюваний у "справі Свинарчуків" – Жуков знову працює з Укроборонпромом
2 листопада 2021 , 15:56
Джерело:Укроборонпром
Фігурант "справи Гладковського" Віталій Жуков знову повертається до співпраці з Укроборонпромом. Він очолив "Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В", яке розробляє боєприпаси для гранатометів.
Про це стало відомо на брифінгу підприємств, присвяченому початку виробництва ВОГ-17В.
Читайте детальніше Вперше в історії: Україна розгортає серійне виробництво боєприпасів ВОГ-17В
Жуков знову працює з Укроборонпромом
На шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.
Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.Зверніть увагу! Жуков – один з фігурантів корупційних схем і бізнес-партнер Гладковського-молодшого.
"Справа Гладковського": що відомо
- У лютому – березні 2019 року програма журналістських розслідувань "Наші гроші" розповіла про те, що деякі працівники СБУ, військової прокуратури, ДФС і НАБУ допомагали засновнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі закривати справи та розв'язувати проблемні питання.
- Головних фігурантів журналісти називали "хлопчиками": це власник ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза, його партнер Віталій Жуков та син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор. Після публікації розгорівся гучний скандал.
- Тоді Жуков був співробітником "Укроборонпрому". Його підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші нібито отримала людина, яка погодилася вплинути на ухвалення рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.
- Вищий антикорупційний суд 26 березня 2021 року звільнив Жукова від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.