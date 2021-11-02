Головний підозрюваний у "справі Свинарчуків" – Жуков знову працює з Укроборонпромом

Фігурант "справи Гладковського" Віталій Жуков знову повертається до співпраці з Укроборонпромом. Він очолив "Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В", яке розробляє боєприпаси для гранатометів.

Про це стало відомо на брифінгу підприємств, присвяченому початку виробництва ВОГ-17В.

Читайте детальніше Вперше в історії: Україна розгортає серійне виробництво боєприпасів ВОГ-17В

Жуков знову працює з Укроборонпромом

На шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.

Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.

"Справа Гладковського": що відомо

У лютому – березні 2019 року програма журналістських розслідувань "Наші гроші" розповіла про те, що деякі працівники СБУ, військової прокуратури, ДФС і НАБУ допомагали засновнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі закривати справи та розв'язувати проблемні питання.

Головних фігурантів журналісти називали "хлопчиками": це власник ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза, його партнер Віталій Жуков та син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор. Після публікації розгорівся гучний скандал.

Тоді Жуков був співробітником "Укроборонпрому". Його підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші нібито отримала людина, яка погодилася вплинути на ухвалення рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.

Вищий антикорупційний суд 26 березня 2021 року звільнив Жукова від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.

Жуков – один з фігурантів корупційних схем і бізнес-партнер Гладковського-молодшого.