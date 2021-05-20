Головний пріоритет – будувати Україну без війни, – Зеленський

Своїм головним пріоритетом на посаді президента України Володимир Зеленський вважає припинення війни. Разом з тим глава держави переконаний, що на цьому важкому шляху підтримка міжнародних партнерів могла бути сильнішою.

Про це президент повідомив під час пресконференції 20 травня. На питання журналістів Зеленський відповідав у ангарі ДП "Антонов".

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Зеленський про підтримку міжнародних партнерів

У питанні становлення миру дуже важлива підтримка міжнародних партнерів. Київ продовжить рухатись у нормандському форматі. Президент впевнений: підтримка є, проте могла бути і потужнішою.

Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий. Я знаю, що останнім часом вони трішки послаблюють свої позиції щодо Росії,

– сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що активна робота щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Так лише 19 травня відбулась зустріч у відеоформаті Тристоронної контактної групи, на ній, зокрема, домовились про відкриття КПВВ.

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Президент наголосив на загрозі російської паспортизації

Глава держави також наголосив на загрозі, яку несе паспортизація окупованих територій Донбасу. Зеленський вважає, що це перший крок до анексії, адже раніше така ситуація вже відбулась в Криму.

Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема,

– додав Зеленський.

Під час пресконференції Зеленський наголосив, що через пандемію значно ускладнилось просування у підготовці зустрічі лідерів "нормандської четвірки".