У Росії скасували головний військово-морський парад, що мав відбутися в Петербурзі в неділю, 27 липня. Це нібито пов'язано із "заходами безпеки".

Про це у четвер, 3 липня, повідомили пропагандистські ЗМІ з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Формат святкування Дня ВМФ повернули до зразка перед 2015 роком.

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Чому скасували парад

Підготовку до події зупинили нібито ще кілька днів тому, зокрема тренування піших розрахунків, які традиційно завершують урочисті заходи на Сенатській площі. Натомість видима для петербуржців частина приготувань так і не розпочалася.

За неофіційними даними, скасування головного військово-морського параду пов'язане із "заходами безпеки". У планах святкування Дня ВМФ залишаються покладання вінків за участю посадових осіб і концерт на Палацовій площі.

Яким був парад у минулі роки: дивіться фото

У Неву і на Кронштадтський рейд не встануть кораблі, не буде авіації,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у військово-морському флоті Росії наразі "оплакують" втрату – у Курській області під час обстрілу загинув заступник командувача ВМФ Михайло Гудков. Окрім того, ліквідовано капітана другого рангу Нарімана Шіхалієва.