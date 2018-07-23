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Головний тренер "Динамо" прокоментував суперника у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" прокоментував результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів.

Як тільки стало відомо, що "Динамо" зіграє зі "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів, Олександр Хацкевич на офіційному сайті киян висловив свою думку щодо майбутнього суперника.

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"Поки ніякої інформації по "Славії" у нас немає. На зборі ми грали з чемпіоном Чехії "Вікторією", яка справила враження фізично міцної команди. Щось інше поки сказати не можу – так швидко інформація не збирається", – сказав він.

Також Хацкевич зазначив, що перш за все "Динамо" цікавить кадровий потенціал суперника, але зараз команда зосереджена на старті чемпіонату України.

"Будь-яка інформація з будь-яких джерел буде корисною для нас. Перш за все нас буде цікавити кадровий потенціал суперника. Думаю, найближчим часом зберемо повну інформацію про чеський клуб. Поки ж у нас попереду старт чемпіонату, що на даний момент більш важливо для нас", – зазначив головний тренер "Динамо".

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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