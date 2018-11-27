Головний тренер клубу УПЛ відмовився пройти детектор брехні разом з футболістами

Головний тренер "Арсеналу-Київ" В'ячеслав Грозний відмовився пройти перевірку на детекторі брехні.

Про це повідомлив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас в Twitter.

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Перевірку детектором брехні протягом двох днів пройшли всі гравці "Арсенала". А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора – бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні – бо захворів. Тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству,

– написав Бурбас.

Перевірку детектором протягом 2 днів пройшли всі гравці Арсеналу. А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора - бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні - бо захворів.. тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству — Igor Burbas (@iburbas) 27 ноября 2018 г.

При цьому всі футболісти "Арсенал-Київ" перевірку протягом останніх двох днів пройшли.

Команда В'ячеслава Грозного, який очолив "Арсенал" на початку жовтня, займає останнє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 7 очок після 16 турів.

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