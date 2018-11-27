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      Головний тренер клубу УПЛ відмовився пройти детектор брехні разом з футболістами

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      В'ячеслав Грозний відмовився проходити перевірку на детекторі брехні
      В'ячеслав Грозний відмовився проходити перевірку на детекторі брехні

      Головний тренер "Арсеналу-Київ" В'ячеслав Грозний відмовився пройти перевірку на детекторі брехні.

      Про це повідомлив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас в Twitter.

      Читайте також: Клуб УПЛ перевірив своїх футболістів на детекторі брехні

      Перевірку детектором брехні протягом двох днів пройшли всі гравці "Арсенала". А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора – бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні – бо захворів. Тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству,
      – написав Бурбас.

      При цьому всі футболісти "Арсенал-Київ" перевірку протягом останніх двох днів пройшли.

      Команда В'ячеслава Грозного, який очолив "Арсенал" на початку жовтня, займає останнє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 7 очок після 16 турів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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