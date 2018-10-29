Головного тренера "Зорі" оштрафували за ДТП в Запоріжжі
Суд Запоріжжя оштрафував головного тренера луганської "Зорі" Юрія Вернидуба на 340 гривень за порушення правил дорожнього руху, що спричинило за собою ДТП.
Сам Вернидуб не з'явився на судове засідання у своїй справі, але визнав провину і надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Також суд стягнув з Вернидуба 352 гривні судового збору.
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На данний момент "Зоря" під керівництвом Юрія Вернидуба йде на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ.
Нагадаємо, що на початку вересня Volkswagen Touareg, за кермом якого був Юрій Вернидуб, зіткнувся з мікроавтобусом Renault в Запоріжжі.
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Джерело: 24 Канал
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