Головнокомандувач знову закликає жителів окупованих районів долучатись до спротиву

На дванадцятий день війни армія окупантів виснажена та деморалізована. Російські загарбники не очікували, що їм протистоятимуть не лише наші військові, але й цивільні люди у містах.

Як сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, стійка оборона наших міст та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх.

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Використовуючи складну оперативно-стратегічну обстановку, російські окупаційні війська все ж продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і водночас не залишають спроб оточення Києва. На скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, втримати її він не зможе.

Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім,

– наголосив Залужний.

Як українці дають відсіч окупантам

У Херсоні люди вийшли на масові протести проти окупанта. Люди не збираються допустити сценарій захоплення їхнього міста і готові його захищати.

Місто Бердянськ у Запорізькій області окуповане: російські військові захопили міськраду, але місцеві мешканці не здаються. Однак цивільні мітингують перед адмінбудівлею, чітко вказуючи, куди рашистам іти.



Поради для руху опору / Інфографіка 24 каналу

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