Ворогу "світять" лише пакети: з головної площі Маріуполя зник російський прапор

Маріуполь – це Україна. Був, є та буде. Місцеві жителі продовжують повсякчас показувати російським окупантам, що у них немає жодних шансів у тимчасово окупованому місті.

Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – повідомив новину 7 січня. Він додав, що маріупольський спротив вітає Україну з Різдвом.

Зверніть увагу Стрілянина між окупантами відбувається постійно, – Андрющенко сказав, кого вбили

І до хороших новин. У Маріуполі зрізали російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов. Маріупольский Спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в р*сні в місті щось з обличчям,

– заявив Андрющенко.

ЗМІ опублікували дані про Маріуполь, які шокують

В AP заявили, що у тимчасово окупованому Маріуполі виявили понад 10 тисяч нових могил. У самому місті та на його околицях їх – понад 10 тисяч.

Більшість нових могил розташовані на кладовищі "Старий Крим". Про це свідчать супутникових фото, які зробили від початку березня до грудня 2022 року.

Деякі з могил – позначені не одним номером. Це потенційно свідчить, що у них можуть бути поховані декілька людей.

Україна неодмінно поверне усі тимчасово окуповані міста та села. До них повернеться український прапор та безпека для усіх жителів.