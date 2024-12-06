Момент запалення головної ялинки України у Києві: відео

6 грудня у Києві запалили вогнями головну ялинку України. На події були присутні десятки людей, а також мер міста – Віталій Кличко.

У день Святого Миколая на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. У мережі з'явилися відео урочистого моменту, передає 24 Канал.

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У Києві засяяла вогнями головна ялинка

Як розповів Віталій Кличко, цьогорічна "зелена красуня", як і минулого року, – штучна. Її висота сягає 15 метрів. Ця ялинка вища за свою попередницю на 3 метри.

Ялинка – 2025 у Києві / Фото телеграм Кличка, соцмережі

Цьогоріч ялинка – білосніжна. Її знову встановили і прикрасили за кошти меценатів. Світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 кілометри огорнула дерево ніжним сяйвом. Прикрашають його 2 тисячі бірюзових іграшок.

Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік,

– йдеться у повідомленні Кличка.

Момент запалення ялинки: дивіться відео

У Києві запалили головну ялинку країни: дивіться відео

До слова, раніше Кличко розповів, що на Софіївській площі масових заходів, ярмарків та інших розваг не буде. Біля ялинки встановлять будиночки для продажу сувенірів, а також туалетні кабіни, зокрема для осіб з інвалідністю.