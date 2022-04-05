Голову громади на Херсонщині Михайла Бурака звільнили з полону: у нього – численні травми
5 квітня 2022 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:Асоціація міст України
Напередодні окупанти викрали Михайла Бурака – Бехтерського сільського голову з Херсонщини. Його вже звільнили з полону, але тепер він перебуває з численними травмами в лікарні.
Бурак активно забезпечував громаду продовольством та допомагав фермерам в організації посівної кампанії.
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З початку повномасштабної війни Росії в Україні чиновник підтримував правопорядок та запобігав мародерству.
Він не зраджував своїй патріотичній позиції. За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу, – кажуть в Асоціації міст.
На щастя, Бурака відпустили. Очевидно, що його били, адже в лікарні він лежить із травмами.
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