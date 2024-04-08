Головування Угорщини в ЄС: що може спробувати зробити Орбан

Угорщина має головувати у Раді ЄС уже влітку. Та очевидно, що це буде фактично пауза на пів року щодо питання євроінтеграції України.

Про це 24 Каналу заявив голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що з технічного боку українська держава робитиме усе можливе та працюватиме з Європейською комісією. Він додав, що ніхто не вірить у те, що Угорщина ці пів року даватиме "зелене світло".

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"Не дивно, що якраз тема щодо визначення конкретних рамок нашого діалогу з Європейським Союзом, наших перемовин щодо майбутнього членства, все-таки намічається на другу половину червня, коли бельгійське очолювання буде вже підходити до свого завершення", – сказав Чаленко.

До того ж зрозуміло, що додатково впливатимуть і вибори в США. Це матиме опосередкований політичний вплив.

Голова Центру аналізу та стратегії зауважив, що Угорщина матиме додаткову платформу, аби розказувати, що "Україну треба менше підтримувати та взагалі треба позбавляти підтримки". Усе, мовляв, для того, аби створювати умови для переговорів із Росією. Тобто тези угорського прем'єра Віктора Орбана лунатимуть у рази більше.

Зокрема, можуть використовувати, звичайно, і теми військовополонених, і інші гуманітарні питання, щоб показати "людськість" Орбана в цій позиції, що російська сторона "дійсно прагне до комунікації",

– припустив Ігор Чаленко.

Тобто Угорщина намагатиметься поставити Київ у максимально невигідні умови.

Голова Центру аналізу та стратегії зазначив, що Віктор Орбан спробує "вхопити" результати виборів до Європарламенту. Мовляв, там частково збільшиться відсоток правих сил.

Позиція Угорщини щодо України