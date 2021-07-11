Нардеп Гончаренко запросив на відкриття свого центру фігуранта вбивства Гандзюк
Джерело:фейсбук Катерини Моли
Нардеп Олексій Гончаренко відкрив 18 Гончаренко-центр в Олешках, що на Херсонщині. На відкриття він запросив й голову ОТГ Євгена Рищука.
Останнього активісти пов'язують з нападом на активістку Катерину Гандзюк. Про це написала Катерина Мола у фейсбуці.
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Гончеренко запросив на відкриття свого центру Євгена Рищука
Олексій Гончаренко написав про відкриття 18-й Гончаренко центру в твітері. Там він також повідомив про присутніх на відкритті.
На відкриття приїхали також міський голова Євген Рищук та 4 депутатів французького парламенту! За що їм вдячний!
– заявив Гончаренко.
Водночас громадська активістка Катерина Мола написала допис, у якому пригадала про облиття сірчаною кислотою.
"...Відкриває центр імені себе і дуже радіє, що на відкриття цього центру прийшов вбивця і психопат, на чиє замовлення відморозки облили дівчину літром сірчаної кислоти", – написала Катерина Мола.
До речі, сірчаною кислотою облили Катерину Гандзюк. Саме зі її справою пов'язували Євгена Рищука.
Після того, як голові Херсонської облради Владиславу Мангеру в справі Гандзюк вручили підозру, то Рищука відсторонили від посади, а потім звільнили.
У 2020 році Євген Рищук переміг на виборах глави Олешківської об'єднаної територіальної громади на Херсонщині.Зверніть увагу! У липні 2018 року невідомі напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Вони облили її сірчаною кислотою. Активістка боролася за життя, проте померла 4 листопада 2018 року.
Що відомо про ймовірну причетність Євгена Рищука до замовлення Гандзюк
- Слідство вважає, що замовником вбивства Гандзюк є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Посередником справи – Олексій Левін. Вони перебувають під вартою з 2020 року.
- Євген Рищук тоді був заступником голови Херсонської облдержадміністрації.
- Громадські активісти вважають саме Рищука причетним до нападу. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.
- Сам Рищук ймовірну провину заперечує. Під час допиту зазначав, що "не знав Катерину Гандзюк, вона була йому нецікава, не мав із нею конфліктів, а також конфліктів з її оточенням". Казав також, що йому невідомо, хто міг замовити напад, але він до цього не причетний.
- Доказом причетності Рищука стало зізнання Олексія Левіна, який теж є фігурантом справи. У 2020 році в інтерв'ю він сказав, що Рищук "просив покарати Гандзюк". Він уточнив, що не впевнений у тому, що Рищук є співучасником нападу. Однак Левін заявив, що точно знає, що Гандзюк перешкоджала його роботі.