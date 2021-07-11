Нардеп Гончаренко запросив на відкриття свого центру фігуранта вбивства Гандзюк

Нардеп Олексій Гончаренко відкрив 18 Гончаренко-центр в Олешках, що на Херсонщині. На відкриття він запросив й голову ОТГ Євгена Рищука.

Останнього активісти пов'язують з нападом на активістку Катерину Гандзюк. Про це написала Катерина Мола у фейсбуці.

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Гончеренко запросив на відкриття свого центру Євгена Рищука

Олексій Гончаренко написав про відкриття 18-й Гончаренко центру в твітері. Там він також повідомив про присутніх на відкритті.

На відкриття приїхали також міський голова Євген Рищук та 4 депутатів французького парламенту! За що їм вдячний!

– заявив Гончаренко.

Водночас громадська активістка Катерина Мола написала допис, у якому пригадала про облиття сірчаною кислотою.

"...Відкриває центр імені себе і дуже радіє, що на відкриття цього центру прийшов вбивця і психопат, на чиє замовлення відморозки облили дівчину літром сірчаної кислоти", – написала Катерина Мола.

До речі, сірчаною кислотою облили Катерину Гандзюк. Саме зі її справою пов'язували Євгена Рищука.

Після того, як голові Херсонської облради Владиславу Мангеру в справі Гандзюк вручили підозру, то Рищука відсторонили від посади, а потім звільнили.

У 2020 році Євген Рищук переміг на виборах глави Олешківської об'єднаної територіальної громади на Херсонщині.

Що відомо про ймовірну причетність Євгена Рищука до замовлення Гандзюк

Слідство вважає, що замовником вбивства Гандзюк є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Посередником справи – Олексій Левін. Вони перебувають під вартою з 2020 року.

Євген Рищук тоді був заступником голови Херсонської облдержадміністрації.

Громадські активісти вважають саме Рищука причетним до нападу. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.

Сам Рищук ймовірну провину заперечує. Під час допиту зазначав, що "не знав Катерину Гандзюк, вона була йому нецікава, не мав із нею конфліктів, а також конфліктів з її оточенням". Казав також, що йому невідомо, хто міг замовити напад, але він до цього не причетний.

Доказом причетності Рищука стало зізнання Олексія Левіна, який теж є фігурантом справи. У 2020 році в інтерв'ю він сказав, що Рищук "просив покарати Гандзюк". Він уточнив, що не впевнений у тому, що Рищук є співучасником нападу. Однак Левін заявив, що точно знає, що Гандзюк перешкоджала його роботі.

У липні 2018 року невідомі напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Вони облили її сірчаною кислотою. Активістка боролася за життя, проте померла 4 листопада 2018 року.