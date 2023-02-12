У Гонконзі власник магазину продавав м'ясо котів та собак: поліція проводить перевірку

Місцеві жителі особливого адміністративного району Китаю, Гонконгу, поскаржились, що власник одного з магазинів продає м'ясо собак та котів.

Офіцери Департаменту харчових продуктів і гігієни навколишнього середовища провели відповідні перевірки. Співробітники департаменту взяли зразки м'яса для експертизи.

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Магазин працював без ліцензії

Як відомо, магазин розташований в одному з комерційних районів Яу Ма Тей. Департамент заявив, що під час обшуків магазину не виявили ліцензії на продаж, а відтак, крамниця працювала незаконно.

Якщо це буде доведено, буде порушено кримінальну справу,

– йдеться в заяві AFCD.

У США збили китайський аеростат: що відомо

США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Президент Джо Байден розповів, що військові вичікували момент, аби її збити. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.

Виявлення кулі спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю.

При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".

Водночас китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Пекін, вочевидь, ніяк не бажає комунікувати з Вашингтоном щодо цього питання.

Їсти собаче та котяче м'ясо заборонено в Гонконзі з 1950 року. Відповідно до законів напівавтономного китайського міста законодавці та захисники тварин закликали до посилення заходів покарання для власників подібних магазинів.