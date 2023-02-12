У Гонконзі власник магазину продавав м'ясо котів та собак: поліція проводить перевірку
12 лютого 2023, 09:53Читать новость на русском
Джерело:CNN
Місцеві жителі особливого адміністративного району Китаю, Гонконгу, поскаржились, що власник одного з магазинів продає м'ясо собак та котів.
Офіцери Департаменту харчових продуктів і гігієни навколишнього середовища провели відповідні перевірки. Співробітники департаменту взяли зразки м'яса для експертизи.
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Магазин працював без ліцензії
Як відомо, магазин розташований в одному з комерційних районів Яу Ма Тей. Департамент заявив, що під час обшуків магазину не виявили ліцензії на продаж, а відтак, крамниця працювала незаконно.
Якщо це буде доведено, буде порушено кримінальну справу,
– йдеться в заяві AFCD.
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- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Президент Джо Байден розповів, що військові вичікували момент, аби її збити. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
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- При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".
- Водночас китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Пекін, вочевидь, ніяк не бажає комунікувати з Вашингтоном щодо цього питання.