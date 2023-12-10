Маск зажадав пояснень через затримання блогера Гонсало Ліри: у СБУ дали відповідь

Американський бізнесмен Ілон Маск вимагав від Володимира Зеленського пояснень щодо затримання проросійського блогера Гонсало Ліру. Останній проживав кілька років у Харкові.

Цього американського блогера у травні 2023 року затримала Служба безпеки України. За попередньою інформацією, блогер підтримав російських окупантів та героїзував воєнні злочини країни-агресорки.

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Маск закликав Зеленського пояснити ситуацію

Усе почалося з того, що американський проросійський журналіст Такер Карлсон виклав у соцмережі Х допис у якому звинуватив українську владу у нібито "катуванні Гонсало Ліри". Американський ведучий стверджує, що блогера буцімто затримали через "критику президента України".

На цей пост відповів Ілон Маск, який заявив, що Україна має відпустити проросійського блогера, бо США відправили країні понад 100 мільярдів доларів.

Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема,

– написав він.

Крім того, бізнесмен також тегнув президента України й попросив прояснити ситуацію щодо ситуації з Лірою. Маск також відмітив і Джо Байдена, спитавши про статус "цього американського журналіста".

У СБУ прокоментували затримання Гонсало Ліри

У пресслужбі Служби безпеки України в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли про ситуацію щодо ситуації з латиноамериканським блогером Гонсало Лірою. Там наголосили, що чоловік систематично виправдовував російську агресію в Україні й поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах.

У своїх відео він визнавав правомірною агресію Росії в Україні, заперечував воєнні злочини, а також стверджував, що нібито ЗСУ обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує неонацистський режим,

– сказали в СБУ.

У службі наголосили, що така діяльність є кримінальним правопорушенням, зокрема виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Росії проти України та глорифікація її учасників.

Ба більше, СБУ змогла задокументувати підривну діяльність блогера і повідомила йому про підозру. Вже у травні 2023 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Пізніше за нього було внесено заставу і Ліру відпустили під домашній арешт.

"У липні блогер порушив закон і зробив спробу втекти від правосуддя. На власному мотоциклі він намагався виїхати за кордон через пункт пропуску України з Угорщиною. На кордоні його не пропустили, а пізніше, за рішенням суду, фігуранта затримали на Закарпатті й примусово доставили у Харків", – наголосили представники служби.

Зрештою там зазначили, що блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчено, а розгляд справи у суді призначено на 12 і 21 грудня 2023 року.