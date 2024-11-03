Google "злив" дані про позиції військових систем ЗСУ: як до цього може бути причетна Росія

Знімки Google Maps "розкрили" розміщення військових систем українських військових, їх активно поширила російська сторона. Втім компанія погодилася виправити ситуацію тільки після публічного розголосу.

Для того, щоб аналізувати проблему, варто розуміти алгоритми роботи Google. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, карти не оновлюються досить швидко, це може підтвердити кожен, хто ними користується.

До теми Google-карти виклали знімки, на яких розкрили розміщення військових систем ЗСУ

Як може бути причетною Росія

Є певний період оновлення. Деякі мапи змінюють раз в 3 роки, деякі щорічно. Але існує думка, що якщо є постійний запит на конкретну локацію, періодичний попит на неї, то автоматично це місце визначається як популярне й важливе. Відповідно його треба оновлювати частіше.

Я роблю дуже обережне припущення, але, можливо, російські хакери чи боти створюють штучний попит на конкретні локації, до яких зараз не мають доступу. Тоді Google автоматично задовольняє попит і "засвічує" наші позиції,

– припустив Іван Ступак.

Є сподівання, що після звернення уваги компанії на цю проблему, у майбутньому подібних випадків не буде. Має бути чітке розуміння, що можна викладати у публічний простір, а що ні.

Найперше мовиться про тилові райони, а не про фронт. Адже бойові дії мінливі, позиції, розміщення військ змінюються, а інформація швидко стає застарілою. Інша ситуація з системами ППО, виробничими потужностями – Google справді міг "злити" ці дані.