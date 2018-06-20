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Google запустить веб-версію популярного додатку

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Google запустить веб-версію популярного додатку
Google запустить веб-версію популярного додатку / engadget

Корпорація Google запустить нову функцію в додатку для повідомлень Android Messages під назвою Messages for web. Нововведення дозволить відправляти повідомлення та розсилати SMS із веб-браузера на комп'ютері.

Про це повідомляє Tech Today.

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Наразі обмінюватися повідомленнями через комп’ютер можна за допомогою порталу messages.android.com. На сайті міститься QR-код та інструкція як використати цю опцію. Варто зазначити, що окрім тексту, месенджер дозволить пересилати стікери, емотикони та картинки.

"Корпорація добра" також впровадила у додаток Android Messages кілька нових функцій, серед яких – "розумні" відповіді, пошук GIF та попередній перегляд посилань.

Android Messages
Google розробила Android Messages для веб-браузера

Варто зазначити, що Android Messages з новими функціями вже можна завантажити із офіційного магазину додатків Google Play.

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Теги: Техно Інтернет Google Додатки
Джерело: 24 Канал
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