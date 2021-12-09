У горах Буковини перекинулась вантажівка: загинув молодий чоловік

9 грудня 2021 , 13:44
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Джерело:

Національна поліція

У селі Стебні на Буковині ввечері 8 грудня на гірській дорозі перекинулась вантажівка. У аварії загинув 30-річний чоловік, який був за кермом.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий перевозив деревину "Уралом". Він не зміг впоратись із керуванням, тому вантажівка перекинулась. 

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У результаті ДТП водій, житель села Нижній Ялівець, отримав травми не сумісні з життям,
– повідомляє поліція.


В аварії загинув 30-річний чоловік, який був за кермом / Фото Нацполіції

Щоб з'ясувати всі обставини трагедії, слідчі призначили відповідні експертизи. Розслідують справу про порушення правил дорожнього руху.

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Автор: Олег Терещенко