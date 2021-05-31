Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати підлітка, але марно. У серпні Евану мало б виповнитися 16 років.

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Раптово помер 15-річний онук Олега Філімонова

Спершу в ЗМІ Одеси з'явилася інформація, що в одній зі шкіл міста сталася біда – підліток втратив свідомість на спортивному майданчику, а згодом помер.

Олег Філімонов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що помер його внук, 15-річний Еван Григор.

Погано йому стало під час гри у баскетбол, лікарі ж швидкої не змогли його врятувати.

Друзі, у мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер,

– розповів Філімонов.

Він додав, що швидка допомога намагалася реанімувати хлопця 45 хвилин, але не змогла.

У серпні Евану Григору виповнилося б 16 років.



Олег Філімонов та його внук Еван Григор / Фото "Odessa Online"

Телеграм-канал "Одесса INFO" уточнив, що трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.

1-й курс механіків залишився без старшини. Шкода хлопця, ще в п'ятницю бачив його на плацу,

– прокоментував один із товаришів Евана.

Редакція 24 каналу щиро сумує разом з близькими та родичами померлого юнака.

Олег Філімонов – філолог та педагог, колишній гуморист та лідер "Джентельмен-шоу", а нині – голова фракції "Слуги народу" в Одеській міській раді. Восени 2020 Філімонов балотувався на посаду міського голови Одеси, посів 3 місце.