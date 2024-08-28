У Ростовській області Росії запалала ще одна нафтобаза: місцеві чули гучний вибух

Місцеві жителі Ростовської області Росії публікують візуальний контент у соцмережах, який підтверджує: там горить ще одна нафтобаза. На додачу до Пролетарська, пожежу фіксують у Камєнському районі.

Вогонь помітили після гучного вибуху. Російська телеграм-канали пишуть про ймовірну атаку безпілотників, як зауважив 24 Канал, хоча місцева влада в особі губернатора запевнила, що Ростовську область атакували 4 БпЛА та їх збили.

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Нова пожежа на нафтобазі у Ростовській області: що відомо

Наразі відомо, що кілька сильних вибухів пролунали в Ростовській області приблизно між 2 і 3 годинами ночі 28 серпня. Звісно, там працювала система російської ППО, але, схоже, не надто результативно.

Через деякий час очевидці почали писати у соцмережах про спалахи та вогонь в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Вибухи чули також у Новошахтинську, Аксаї та в самому Ростові.

Згодом з'явилися й відео, які показали масштабну пожежу на нафтобазі "Глубокинська" у Камєнському районі, що розташований на північному сході Ростовської області, неподалік окупованої частини Луганщини.

Пожежа на нафтобазі "Глубокинська": дивіться відео з соцмереж

Очевидці діляться враженнями від побаченого: дивіться відео з соцмереж

Зображення показує, що вогонь досить високий: дивіться відео з соцмереж

Це вже друга нафтобаза у Ростовській області, де крупна пожежа: дивіться відео з соцмереж

Тамтешній губернатор тим часом написав, що 4 безпілотники збили й постраждалих немає.

Нафтобаза "Глубокинська" – це філія відкритого акціонерного товариства "Доннефтепродукт" у Ростовській області. Нафтобаза розташована в селищі міського типу Глубокий Каменського району Ростовської області.

Українські осінтери уточнюють, що безпілотники вразили резервуари на нафтобазі "Комбінат "Атлас" Росрезерву. І публікують зображення, яке показує, під яким кутом зору знімалося одне з відео очевидців та що саме воно показує

Нафтобаза у Ростовській області, на якій 28 серпня зафіксували пожежу: дивіться розташування на карті

Зауважимо, пожежа на великій нафтобазі на іншому боці Ростовської області – в Пролетарську – триває вже 10 днів.