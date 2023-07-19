Серед ночі – жарево, як вдень: у Маріуполі потужно горить палац культури

У тимчасово окупованому Маріуполі у ніч на 20 липня спалахнула потужна пожежа. На опублікованих кадрах видно, що вогонь охопив палац культури "Український дім".

Причин пожежі наразі не повідомили. Водночас на оприлюднених кадрах видно, що будівлю охопило дуже сильне полум'я.

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Можливо, окупантів знову навідала "бавовна".

В тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури "Український дім" (в минулому ПК Металургів). Причину пожежі – з'ясовують,

– мовиться у повідомленні.

Потужна пожежа у Маріуполі: дивіться відео

Російські окупанти вже верещать про пожежу й наголошують, що на місце інциденту начебто прибули 6 пожежних. Водночас рух спротиву заявив: окупанти прислали лише одну пожежу машину. Все інша – вигадка пропагандистів.

Окрім того, наголосили, що причиною пожежі міг стати снаряд, який притягнули місцеві підлітки.

Окупанти змінили тактику через "бавовну"

Через "бавовну", яка постійно навідується у тимчасово окупований Маріуполь, окупанти змінили тактику. Вони розуміють, що ЗСУ полюють на їхні склади з боєприпасами. Найлегше виявити їх під час переміщення об'єктів. Мовиться про ті етапи, коли до складів рухаються великі колони вантажівок. Тоді напрям руху можна відстежити навіть за звуком.

Тепер окупанти намагаються переміщувати не більше 3 – 4 вантажівок за один раз. Окрім того, тепер ворожі колони рухаються вночі, а вдень – маскуються серед забудов.

Водночас окупанти не мають жодного майбутнього у тимчасово окупованому Маріуполі. Воїни ЗСУ звільнять місто.