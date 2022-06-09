Горить все: в аеропорту Сочі під час посадки загорілось шасі літака
В аеропорту російського міста Сочі у літака Boeing 737, який виконував летів з Казані, спалахнула стійка шасі.
В Росії загорівся літак
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела та працівників аеропорту. Вони зазначили, що літак сів і людей евакуювали.
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За попередньою інформацією постраждалих внаслідок інциденту немає. На борту літака перебувало близько 200 людей. Згідно з табло сочинського аеропорту, рейс з Казані авіакомпанії "Північний вітер" здійснив посадку о 19:45.
Що ще останнім часом спалахнуло у Росії
Також сьогодні, 9 червня у Новій Москві спалахнув дитячий майданчик. За попередньою інформацією спалахнуло полімерне покриття. 50 квадратних метрів вигоріли вщент разом з атракціонами.
В Росії згорів дитячий майданчик / Фото з російських соцмереж
- Але останнім часом в Росії найчастіше палають воєнкомати. Від повномасштабного вторгнення в Україну їх вже згоріло близько 12.
- Також в Алтайському краї запалали ліси. Густий дим охопив величезну територію.
- Також напередодні невідомий житель Хабаровського краю підпалив місцеве відділення Росгвардії – будівлю у Комсомольську-на-Амурі.
- 3 травня у Набережних Челнах, що у Татарстані, спалахнув склад з пластиком та гумою. Пожежа сталася на заводі "Алтин Полімер".
- Того ж дня спалахнув вогонь у московському бізнес-центрі під назвою "Гранд Сетунь плаза". З будівлі вивели близько 120 людей.
- Також в Росії постійно горять ліси, відомо, що Алтайський край вкотре охопили масштабні пожежі. В травні палало на 77 з 83 російських регіонів вогонь знищував цілі села та вулиці міст. До гасіння 12 713 гектарів палаючої землі залучили 5 897 рятувальників, 1 213 одиниць наземної техніки та 26 гелікоптерів.
- Також після початку війни в Росії часто загоряються як склади зі зброєю та військові частини, так і нафтобази й військкомати. Не оминає вогняна стихія й цивільні об'єкти.
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