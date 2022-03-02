Горлівка – це українське місто, – Данілов про повернення регіону
2 березня 2022 , 22:09Читать новость на русском
Джерело:"Рада"
Попри те, що наразі Горлівка на Донеччині, тимчасово окупована російською армією, українські захисники прожовують проводити в регіоні ефективні спецоперації.
Про плани щодо повернення Горлівки з лап окупантів повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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