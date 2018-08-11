Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає особливий день для народжених під знаками Тельця, Лева та Рака. Втім вирішувати у яку сторону поверне доля представникам цих знаків вдаться самотужки. Читайте гороскоп на 11 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День бажано провести в бесідах, іграх. Спілкування приноситиме задоволення, сприятливими будуть походи в гості, відвідування далеких та близьких родичів, друзів. Сьогодні астрологи рекомендують давати милостиню, робити подарунки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 6 – 12 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Овна

Астрологи не рекомендують перевантажувати себе роботою. Бажано займатися справами, які сприятимуть вашому умиротворенню, звільнятися від непотрібного та наводити лад в думах. День вдало підходить для експериментів у найрізноманітніших сферах життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Тельця

Астрологи рекомендують провести цей день легко, приділити достатньо часу реальному спілкуванні та книгам. Сьогодні бажано провідати чи зателефонувати родичам, друзям. Сприятливий час для гулянь, проте надміру на алкоголь налягати не варто.

Сприятливий час і для наведення ладу в домі. Можна починати ремонт чи братися за генеральне прибирання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Близнюків

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам зодіаку

День буде сприятливим для переосмислення минулого та побудови планів на майбутнє. Можливе виникнення цікавих ідей для нових проектів. Проте початок реалізації задуманого варто відкласти на кілька днів. Сьогодні ж краще зайнятися саморозвитком.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Рака

Ракам сьогодні вдасться впіймати вдачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Лева

Левам сьогодні астрологи рекомендують віддатися миролюбному та доброзичливому настрою. Це допоможе гармонії та справедливості наповнити ваше життя.

День сприятливий для творчості, придбання квітів, споглядання природи та неквапливих розмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Діви

Тим, хто почуває себе некомфортно, рекомендують оглянутися та обдумати, що потрібно змінити для поліпшення ситуації.

Варто вирішити і хвости з питаннями фінансового характеру – запланувати собі позакривати старі картки в банку, погасити кредити та борги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Терезів

Терезам варто проявляти неабияку витримку у спілкуванні. Довкола вас просто таки вируватимуть плітки, слухати які буде не надто приємно. Імовірно, що почуєте і погані слова про себе – не беріть їх близько до душі.

Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Скорпіона

Астрологи рекомендують у цей день задумати невелику подорож. На тих, хто надумав вирушати у далеку дорогу, чекає вдача. Сприятливий час для флірту та амурних справ.

Вдало пройдуть заняття спортом. Варто знайти трохи часу на власні хобі та відволіктися від буденних справ. Така навіть коротка зміна діяльності позитивно відзначиться на вашому емоційному стані.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні притаманні будуть емоційні спалахи та внутрішні конфлікти, які можуть стати причиною не надто хорошого настрою. Старайтеся у моменти непевності не приймати важливих рішень та не наражатися на відповідальну роботу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Козерога

День ідеально підходить, щоб відправитися на прогулянок на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований.

Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Водолія

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Водоліїв чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 11 серпня 2018 для Риб

День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.