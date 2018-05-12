Гороскоп на сьогодні, 12 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку обіцяє складний день з можливими сварками. У цей день багатьох може переслідувати не найкращий настрій, проте ближче до вечора ситуація налагодиться. Читайте гороскоп на 12 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні не укладати великих договорів та не починати нових справ. Також день несприятливий для початку ремонту, побачень та лікування зубів. Сьогодні головне взяти під контроль свої емоції – для тих, кому це вдасться, день пройде вдало.

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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється в тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте в крайнощі – зараз саме час їх побороти та дати собі й іншим трохи свободи.

Ввечері постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Лінь та неуважність зі сторони Близнюків сьогодні можуть звести нанівець усі старання. Тож постарайтеся не опускати руки та доробляти справи до кінця.

Близнюкам астрологи радять провести більше часу з близькими – відправитися з дітьми на цікаву прогулянку чи провідати батьків. Також більше часу приділіть своїй коханій людині.

Рак (22 червня – 22 липня)

Щоб субота стала вдалою Ракам після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе та у спокої уявити свій майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Також позитивно на Раків у цей день вплине перебування на природі, турбота про власне тіло. Вдома краще братися за дрібні роботи – не термінові енергозатратні справи астрологи рекомендують відкласти на потім.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Сьогодні левам астрологи рекомендують взятися за роботу та виконувати її з захопленням і завзяттям. Зроблена робота подарує чудовий настрій та сприятиме самоствердженню.

Великі шанси, що ваш бюджет доведеться переглянути – можливі суттєві непередбачувані витрати. Дрібні суперечки вдасться залагодити "без жертв", проте про стриманість варто не забувати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Високі шанси, що сьогодні перед Дівами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Дів, у яких не має пари, зараз не найвдаліший час шукати собі супутника чи супутницю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні будуть притаманні зібраність та організованість – з ними будь-яка робота йтиме як по маслу. Висока активність піде на користь – можете сміливо іти у спортзал чи відправлятися у довгу прогулянку.

У стосунках з протилежною статтю Терезів 12 травня супроводжуватиму успіх. Можливе цікаве нове знайомство, яке закінчиться з вигодою для обох сторін.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Скорпіонів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні вдаватиметься робота, за яку потрібно братися руками, а не головою. Дрібні ремонти вдома, робота в саду – це те, чому сьогодні треба віддати перевагу.

У цей день астрологи рекомендують бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні для Водоліїв наступив ідеальний час для наведення ладу – повимивайте вікна, полиці, добре провітріть помешкання. Очищення простору позитивно вплине на ваше самопочуття та дозволить заодно навести лад і у своїй голові.

Також у цей день Водолії мають високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Риб чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати е найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.