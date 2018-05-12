20:09
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку

7781 Читать новость на русском
Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку / 24 Канал

Гороскоп на сьогодні, 12 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку обіцяє складний день з можливими сварками. У цей день багатьох може переслідувати не найкращий настрій, проте ближче до вечора ситуація налагодиться. Читайте гороскоп на 12 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні не укладати великих договорів та не починати нових справ. Також день несприятливий для початку ремонту, побачень та лікування зубів. Сьогодні головне взяти під контроль свої емоції – для тих, кому це вдасться, день пройде вдало.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 7 – 13 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється в тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте в крайнощі – зараз саме час їх побороти та дати собі й іншим трохи свободи.

Ввечері постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Лінь та неуважність зі сторони Близнюків сьогодні можуть звести нанівець усі старання. Тож постарайтеся не опускати руки та доробляти справи до кінця.

Близнюкам астрологи радять провести більше часу з близькими – відправитися з дітьми на цікаву прогулянку чи провідати батьків. Також більше часу приділіть своїй коханій людині.

Рак (22 червня – 22 липня)

Щоб субота стала вдалою Ракам після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе та у спокої уявити свій майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Також позитивно на Раків у цей день вплине перебування на природі, турбота про власне тіло. Вдома краще братися за дрібні роботи – не термінові енергозатратні справи астрологи рекомендують відкласти на потім.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Сьогодні левам астрологи рекомендують взятися за роботу та виконувати її з захопленням і завзяттям. Зроблена робота подарує чудовий настрій та сприятиме самоствердженню.

Великі шанси, що ваш бюджет доведеться переглянути – можливі суттєві непередбачувані витрати. Дрібні суперечки вдасться залагодити "без жертв", проте про стриманість варто не забувати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Високі шанси, що сьогодні перед Дівами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Дів, у яких не має пари, зараз не найвдаліший час шукати собі супутника чи супутницю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні будуть притаманні зібраність та організованість – з ними будь-яка робота йтиме як по маслу. Висока активність піде на користь – можете сміливо іти у спортзал чи відправлятися у довгу прогулянку.

У стосунках з протилежною статтю Терезів 12 травня супроводжуватиму успіх. Можливе цікаве нове знайомство, яке закінчиться з вигодою для обох сторін.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Скорпіонів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні вдаватиметься робота, за яку потрібно братися руками, а не головою. Дрібні ремонти вдома, робота в саду – це те, чому сьогодні треба віддати перевагу.

У цей день астрологи рекомендують бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні для Водоліїв наступив ідеальний час для наведення ладу – повимивайте вікна, полиці, добре провітріть помешкання. Очищення простору позитивно вплине на ваше самопочуття та дозволить заодно навести лад і у своїй голові.

Також у цей день Водолії мають високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Риб чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати е найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 32
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 257
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1843
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1135
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук