Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2018 року, передбачає особливо важливий день – у житті багатьох саме зараз може трапитися переломний момент. Овнам, Рибам, Терезам та Дівам варто розраховувати на подарунки долі, проте отримати їх можна лише за певних умов. Читайте гороскоп на 17 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують у цей день не розмінюватися на другорядні справи, особливо, якщо ви вже давно готуєтеся до суттєвих змін. Вдало день минатиме у тих, хто зуміє налаштуватися на конструктивний лад та не гаятиме час на плітки, осуд та інші зовсім не потрібні справи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку на сайті.

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Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни сьогодні сміливо можуть заявляти про свої почуття – відкидайте умовності та беріться підкоряти серця. Маєте високі шанси стати душею компанії, завести нові знайомства та вивести на кращий рівень стару дружбу.

Сміливо можете задовольняти свої гастрономічні забаганки. Якщо кортить смачненького, не забороняйте собі ним поласувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите. Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День обіцяє бути радісним, а то й навіть святковим. Він прекрасно підійде для відпочинку як душею, так і тілом. На відмінно проходитимуть виставки, музичні концерти, творчі вечори. Опоненти Близнюків у цей день будуть менш агресивними, аніж у попередні та налаштовані на більш позитивні розмови та реакції.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні для Раків сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

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Найімовірніше, що сьогоднішня закоханість виллється в відносини, фінансові вкладення – у прибуток.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Переважно скромні Левм, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку сьогодні може видатися войовничим. Вдалий момент, щоб піти у свій невеликий бій, який ви давно відкладали!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На Дів сьогодні чекає неабияка заклопотаність. Вам доведеться крутитися, як білці в колесі, щоб усе встигнути. Головне, щоб надмір справ не зробив вас дратівними та нервовими. Постарайтеся у моменти гніву витримати паузу, щоб не наговорити зайвого.

За можливість віддайте перевагу мовчанці, а не сумнівній балачці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сімейним Терезам зараз варто сповна зайнятися налагодженням справ у домі та плеканням родинного добробуту. Відданий сім’ї час віддасться сторицею, особливо це стосується тих, у кого є маленькі діти.

У професійній сфері на представників цього знаку зодіаку чекає затишшя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам можуть нагадати про себе хронічні захворювання. При виникненні вже знайомих симптомів зверніться до лікаря і не ігноруйте лікування. Пам’ятайте, що чим раніше ви почнете боротися з хворобою – тим більше шансів швидко її здолати.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо не будете відволікатися на дрібні проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Пам’ятайте, що не все в житті має йти так, як вам би цього хотілося! Якщо вдасться розслабитися і відпустити нестримне бажання контролю – проведете чудовий день та сповна відчуєте радість буття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні в голову можуть прийти чудові ідеї щодо облаштування помешкання. Є шанси, що вдасться скласти план невеликого ремонту, який суттєво освіжить ваше життя.

Постарайтеся без зайвої імпульсивності ділитися своїми ідеями з співмешканцями. Краще все обдумайте і покажіть їм готовий план.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.