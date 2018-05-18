Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2018 року буде сприятливим для будь-якої розумової та творчої діяльності. Народженим під знаком Риб у цей день може пощастити а от Левам варто бути більш обачними. Читайте гороскоп на 18 травня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують бути обережними з грішми – варто відмовитися від кредитів та позичань грошей З довколишніми варто бути поблажливішими – через підвищену емоційну чутливість у цей день. Детальніше читайте у гороскопі на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

У сімейному житті варто очікувати на добру звістку. Проблем з фінансами не виникатиме.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Якщо вам сьогодні захочеться забути про побут, рутину, роботу – сміливо відправляйтеся ввечері до друзів, в кіно чи на вечірку. У компанії ви зможете підняти настрій не лише собі, а й зробити приємність іншим. То ж вперед до веселощів!

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.

Рак (22 червня – 22 липня)

День добре підходить для активних контактів і операцій з грішми. При прийнятті важливих рішень покладайтеся на раціональне мислення, тверезі доводи та логіку.

Для Раків, у яких є пара варто бути демократичнішим до своєї коханої людини. Ваша гіпертурбота може бути не такою й потрібною, а от приємне слово зайвим не буде.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День буде сприятливим для тих, хто не любить метушні та віддає перевагу спокійному вечері вдома перед шумною гулянкою.

В особистому житті найімовірніше настане затишшя. Використовуйте цей час розумом і займіться іншими приємними справами. Їх ж у вас точно є ой як багато, а якщо не має то варто що-небудь новеньке для себе придумати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Час сприятливий для переїздів, перебудови – як простору, так і стосунків. Все почате зараз має шанс бути швидко та вдало завершеним.

При прийняття рішень старайтеся все обдумати двічі. Є високі шанси, що поверхневе судження у цей день буде помилковим та піде не на користь.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Забудьте про осуд та оцінки інших людей. Краще зосередьте увагу на власних цілях та починайте працювати над їх реалізацією.

Зараз сприятливий час, щоб вийти за межі буденності і дати волю своїм мріям. Проте пам’ятайте, що одними лише думками все закінчувати не варто. Тож не забувайте втілювати бажане в життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

І в роботі, і в особистому житті особливих сюрпризів чекати не варто, але воно й до кращого. Іноді і рутина в радість!

Якщо хочете більшого – потрібно докласти зусиль, плідно попрацювати та з чистим серцем насолоджуватися результатом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні ви зможете показати себе у вигідному світлі перед правильними людьми. Можливо вам вдасться познайомитися з людиною, через яку вдасться знайти кращу роботу чи вирішити наболіле питання. Головне – будьте впевненими у собі та добрими до інших.

В любовних справах у цей день Стрільцям краще покладатися на ваше серце – воно підкаже правильний вибір.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Підведіть підсумки робочого тижня, звільніться від усього непотрібного та не намагайтеся закрити всі хвости, якщо бачите, що сил вже немає.

Ввечері можлива таємнича зустріч, яка подарує букет яскравих вражень та емоцій. Не засиджуйтеся на місці і життя забуяє неймовірними барвами!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Відчуваєте, що засиділися на одному місці і вже помалу починаєте "обростати мохом"? Не засмучуйтеся, а беріться за зміни. Адже ж тільки ви здатні по справжньому щось змінити у вашому житті!

Зорі вам сприятимуть, бо час якраз вдалий для переїзду, фінансових операцій, оновлень і змін. Можете сміливо братися за нове – справи, роботу, стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Жага до творчості може проявитися сьогодні особливо яскраво. Креативності вистачить і на нову картину, і на кулінарний шедевр! Хотіли що-небудь створити своїми руками, але все відкладали на потім? Сьогодні настав саме той день, коли варто втілити задумане!