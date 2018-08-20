Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для Овнів, особливо у питанні фінансів. При цьому Терезам та Рибам варто бути обачнішими, аніж зазвичай. Читайте гороскоп на 20 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День обіцяє бути вдалим для переговорів, уточнення деталей великих чи малих справ, налагодження зв'язків. Втім легкості у починаннях вистачатиме не всім, тому варто запастись терпінням та розумінням. Зі здоров'ям варто бути обачним, адже э великий ризик нароботи клопоти, через свою байдужість. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Овна

Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ у діловій сфері. Вирішення важких питань і проблем проходитиме без надмірної втрати сили. Астрологи рекомендують братися за проекти, які вимагають високої активності.

Також час вдалий для налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Тельця

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

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Імовірно, що сьогодні вам захочеться більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Близнюків

Близнюки можуть взятися за складання кошторису майбутніх витрат. Вдалий час для аналізу своїх доходів – імовірно вдасться знайти прогалини та способи покращити своє матеріальне становище.

Також сьогодні Близнюки можуть братися за залагодження конфліктних стосунків. Спроби порозумітися з близькою людиною, обговорити недомовлене і змити накопичені протиріччя, можуть видатися вдалими.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Рака

Ви добре обмірковуєте ситуацію і полюбляєте знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Лева

Для Левів настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Діви

Високі шанси, що сьогодні перед Дівами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

У будь-якому випадку астрологи радять не панікувати. З грошима варто бути обачними – старайтеся не витрачати кошти на не зовсім потрібні речі чи бажання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Терезів

На Терезів неочікувано може навалитися вир емоцій – старайтеся втрачати голову в міру! Завбачливо розставте собі пріоритети і складіть план, щоб від пункту до пункту швиденько втілити все заплановане.

Тим у кого є пара, не зайвим буде влаштувати романтичну вечерю чи прогулянку. Поділіться з коханою людиною планами на майбутнє, згадайте минуле – так ви трішки вирветеся з рутини.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам зараз бажано не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане. Справи, які вимагають великої активності будуть даватися доволі просто. Потрібно тільки щиро вірити в себе і те, що все вийде; ну і звісно, що не лінитися.

На амурному фронті Скорніонам зараз може не вистачати чутливості та сміливості щодо свого обранця. Старайтеся не квапити поді та просто перепочиньте на самоті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Стрільця

У Стрільців сьогодні можуть виникати невеликі складнощі, але астрологи рекомендують не сприймати їх занадто серйозно – все налагодиться дуже швидко. Головне – не панікуйте та зберігайте добрий гумор.

Водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Козерога

Козероги сьогодні можуть зайнятися пошуком союзників в особистих питаннях. Для цього головне запастися цілеспрямованістю та заповзятістю і тоді результат не забариться.

Для того, щоб не отримати проблем зі здоров’ям варто проявити обачність та не зловживати не надто корисним продуктами. Також важливо більше рухатися – тим, кому не до вподоби спорт, не завадить хоча б вийти на пішу прогулянку.



Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні можуть бути характерні різки зміни настроїв, що може зіграти злий жарт у стосунках з родичами чи співробітниками.

Коливання можуть бути характерними і для фінансових справ – не дивуйтеся сильно, якщо вам то випаде можливість добре підзаробити, то трохи втратити. Такий день! Врешті, баланс – це найголовніше.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 20 серпня 2018 для Риб

Велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки. Постарайтеся не впадати у відчай, якщо все йтиме не так, як ви планували.

Тим, у кого є сім'я, астрологи рекомендують приділити їй більше часу. Проведіть вечір поруч з близькими – сміливо відправляйтеся на прогулянку чи візьміться пограти цікаву настільну гру вдома. Такі заняття дадуть довготривалий позитивний ефект.