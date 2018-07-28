Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку передбачє вдалий день для народжених під знаком Терези. Овнам та Скорпіонам варто проявляти особливу обережність при справах з фінансами. Читайте гороскоп на 28 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день варто бути активним фізично. Однаково вало даватимуться і відпочинок, і робота по дому і не тільки. Не варто давати заклопотаності розхитувати внутрішній спокій. Операції з нерухомістю краще відкласти на сприятливіший час. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 28 липня для 2018 для Овна

Овнам сьогодні добре даватимуться монотонні завдання, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту. А от у магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Ця ж монотонність може згодитися і на роботі. Корисно зайнятися завданнями, які вимагають пильності.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Тельця

Тельцям варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому та не обов’язково корисному. При цьому ділові переговори протікатимуть добре, є високі шанси заручитися необхідною підтримкою.

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Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Вкрай необхідно кілька годин провести на свіжому повітрі. Астрологи рекомендують не забувати про цей момент – це допоможе як фізичному здоров’ю, так і психологічному стану.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Близнюків

Близнюки, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку сьогодні буде по доброму войовничим. Вдалий момент, щоб організувати зустріч друзів,родичів чи колег.

Можете сміливо вступати у розмови та зав’язувати нові знайомства. Ваша харизма дозволятиме сьогодні робити це з легкістю та невимушеністю.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Рака

Ракам рекомендують взятися за вирішення фінансових питань. Справи з грошима сьогодні вдаватимуться без особливих клопотів. День вдалий для тих, хто має намір зробити немалі покупки, фінансові операції.

Вкладені сили у цей день дадуть максимальний ефект. Сприятливий час і для навчання – нова інформація добре запам’ятовуватиметься.

У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Лева

Сьогодні доля може приготувати для Левів невеликі випробування. Особливо, це стосується тих, хто звик діяти за чіткими правилами та не відступати від плану. Що ж, доведеться спробувати нове – реагувати по ситуації, детально все не перевіривши. Не переживайте, є високі шанси, що у вас все вийде!

Попри заклопотаність дня варто знайти час на маленькі приємності, як то прогулянка чи зустріч з другом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Діви

Сьогодні у Дів може відбутися неабияке пробудження сили. Проте таке відкриття може не всім стати до вподоби. Декому може бути занадто важко впоратися з новою силою, що може призвести до негативних наслідків.

Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками, як то медитація. Це позитивно вплине на загальний перебіг дня та допоможе уникнути незрілих реакцій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Терезів

На Терезів сьогодні можуть навалитися несподівані повороти та завдання. Імовірно, що реалізовувати задумане не вдаватиметься так швидко, якби того хотілося. Тож запасайтеся терпінням та не нервуйте.

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Скорпіона

Доля на сьогодні приготувала для вас урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

Скорпіонам сьогодні, як ніколи, варто пам’ятати, що позитивного мислення недостатньо для досягнення бажаного. Необхідно позбавлятися від негативних звичок, які є головними ворогами гармонії та щастя. Наприклад, якщо ви ігноруєте свої обов'язки щодо того, за що несете відповідальність, то наносите непоправної шкоди своєму майбутньому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Стрільця

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Можете провести трохи часу зі спортом – фітнес, зал, йога або щось інше. Це допоможе вам розслабитись та перезавантажитись перед новим тижнем, який обіцяє бути більш насиченим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні рекомендовано побільше часу присвятити сім'ї та близьким. Можете спільно зайнятися домашніми справами, сходити за покупками або ж влаштувати пікнік на свіжому повітрі.

Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій та не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння – намагайтесь вирішувати їх одразу. Головне зберігайте спокій і не панікуйте, адже ви так лише виб'єте себе та інших з колії.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Водолія

День вдалий для знайомств, особливо романтичних. Самотні Водолії сьогодні можуть знайти свою половинку. Є високі шанси, що нове знайомство швидко переросте у серйозні стосунки.

Втім, у будь-якому випадку, головне сьогодні – не метушитися та не квапитись, а насолоджуватися кожним моментом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 28 липня 2018 для Риб

У Риб сьогодні сприятливий день для знайомств – нові люди можуть принести у ваше життя цікавинку та те, чого ви давно потребували. Також рекомендовано провести і трохи часу з родичами чи друзями.

Можна спокійно відправлятися у подорожі, переїжджати, бажано добре відпочити.