Гороскоп на сьогодні, 2 липня 2018 року, передбачає день не вдалий для того, щоб чим-небудь жертвувати та перевтомлюватися. Читайте гороскоп на 2 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують відкинути в сторону завищену самооцінку та зневажливе ставлення до інших. Період добре підходить для активних, рішучих, пробивних дій. Для досягнення успіху неодмінно доведеться здолати страх. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Вміння Овнів бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині. Не баріться з допомогою! Ви також отримаєте від цього вигоду, щонайменше ментальну.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ у діловій сфері. Вирішення важких питань і проблем проходитиме без надмірної втрати сили. Астрологи рекомендують братися за проекти, які вимагають високої активності.

Також час вдалий для налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У Близнюків настав сприятливий період для закладення нового – стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко залучитися підтримкою необхідних людей та поратися навіть з доволі складними завданнями.

У випадку незрозумілих ситуацій не панікуйте та не засмучуйтеся, ваш тверезий підхід допоможе вирішити усе якнайкраще. Постарайтеся не втрачати впевненості у собі та правильності ваших дій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Цей день астрологи рекомендують провести в русі – корисними будуть фізичні навантаження. Через сприятливий період можна братися за активну діяльність у будь-якій сфері – головне не просиджувати без діла.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Внутрішні діалоги – це справді дуже важлива частина нашої сутності і зараз вона вам неабияк може пригодитися. У розмові з собою ви можете зрозуміти справжні свої помисли та бажання і віднайти таку бажану гармонію.

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Постарайтеся бути максимально чесними з собою та при прийнятті доленосних рішень дивитись на ситуацію ще й здалеку. Це сьогодні вам буде до снаги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проектів та втілювати важкі завдання. Вдача сьогодні буде на стороні Дів – головне не опускати руки та розуміти, що деякі завдання вдасться втілити не з першої спроби.

Загалом день має всі шанси пролетіти у режимі нон-стоп: не встигнете ви закінчити одну справу, тут же з'являтиметься інша. Не засмучуйтеся! Такий ритм вас збадьорить і підніме настрій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терези будуть успішно і досить швидко вирішувати робочі питання. У колективі пануватиме мир і діяти вдаватиметься злагоджено, а керівництво буде налаштоване до вас дуже навіть позитивно.

Присвятіть вечір виконанню повсякденних обов'язків, завершення недороблених справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите.

Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільців сьогодні буде сприятливий день для будь-якої роботи. Особливо вдало йтимуть підрахунки, аналіз даних, робота з комп'ютерами.

Дрібні питання на роботі варто пробувати залагоджувати самостійно, а от в особистих питаннях не соромтеся кликати друзів на розмову.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для Козерогів цей день може виявитися доволі несприятливим. Імовірно, що виникатимуть несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке може внести цікаві корективи у ваші вихідні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні може випасти нагода вибрати собі союзників у ділі на найближчі місяці – ретельно зважуйте усе та постарайтеся не приймати імпульсивних рішень.

Близькі люди можуть приставати до вас з порадами – постарайтеся їх вислухати. Є високі шанси, що ви почуєте у їхніх словах підказку, якої давно потребували.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Ви можете відчувати сильну агресію чи злість, ці відчуття краще контролювати, адже можете зіпсувати стосунки на роботі або з близькими. Знайдіть інший шлях для вивільнення негативу – наприклад, спорт.

У цей час можуть нагадувати про себе хронічні захворювання, тому будьте обачними зі здоров’ям.