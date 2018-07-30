Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для народжених під знаком Рака. Загалом ж день видасться неоднозначним та багатим на вибрики долі. Декому можуть випасти неабиякі випробування, тому обережність зайвою не буде. Читайте гороскоп на 30 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день варто старатися контролювати свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення через надмірну емоційність. Будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками та банківськими картами. Можна експериментувати зі стилем та зачіскою. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 30 липня для 2018 для Овна

Овнам у цей день може випасти вирішувати завдання від яких вони раніше втікали. Втім хвилюватися не варто, адже зорі сприятимуть вам і ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з ними.

Варто виділити час на розмову з родичами – рекомендовано зателефонувати до близьких, з якими давно не спілкувалися.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Тельця

Тельцям краще відкласти справи, що вимагають точності і продуманості. Є шанси припуститися помилки, проте якщо відчуваєте себе зібраними та сповненими сил – можна братися за будь-яке діло.

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Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні. За таких обставин день мине спокійно та вдало.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Близнюків

Сьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим не будь смачним, але за умови зо воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа.

Корисно займатися роботами, які вимагають вдумливоно підходу. День буде сприятливим для тих, хто має справу з документацією, на тих, хто працює з фінансами можуть навалитися дрібні клопоти.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Рака

Ракам, які незадоволені собою, варто відпустити егоїстичні образи на самого себе та об’єктивно поставитися до себе. Постарайтеся менше займатися самокопанням та самоприниженням, а натомість візьміться за самоспоглядання і тверезо оцініть, що справді варто змінювати у вашій поведінці, а що – ні.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Лева

Сьогодні для Левів несприятливий день для початку чогось нового. Проте заняття вже звиклими для вас справами будуть вдаватися на ура. Енергії вистачить, щоб зробити більше, аніж задумали на початку!

Самотнім Левам сьогодні не надто рекомендовано відправлятися на пошуки партнера, але відпочинок у колі знайомих не завадить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Діви

Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Дівам сьогодні буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля, Життєвої мудрості для цього вам точно вистачить.

День також рекомендовано використати для зміцнення власного здоров'я. Сприятливий час, щоб відвідувати лікарів, косметологів, ходити на масаж.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Терезів

Постарайтеся не використовувати в спілкуванні тиск на співрозмовника. Уникайте і грубих жартів та цинізму. Сьогодні краще висловлювати більше позитивних думок, похвал та слів підтримки.

Для самотніх Терезів вечір буде сприятливий, щоб зайнятися пошуком пари. Енергії для любовних звершень сьогодні буде вдосталь.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Скорпіона

В четвер не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня. Сьогодні Скоріпонів буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Стрільця

Стрільцям притаманно добре розбиратися в житті та з легкістю читати поміж рядками. Сьогодні вам може випасти неабияка нагода скористатися своїми вміннями.

Допоможе інтуїція і вирішити проблеми на роботі. Вам вдасться зрозуміти, до кого звернутися, щоб отримати цінні поради.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні варто проявляти активність та працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає кар’єрного росту та збільшення прибутків.

Які б випробування доля не приготувала для Козерогів сьогодні – варто пам’ятати, що це всього лише випробування та уроки. Чим вони складніші та важчі, тим більшу користь у майбутньому вони вам дадуть. Вирішивши не найприємніші завдання спокійно та без нервів Козероги отримають шанс стати сильнішими та мудрішими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Водолія

На роботі може бути помітною легка апатія – постарайтеся спокійно виконувати свої обов’язки і не надто акцентувати на тому, що вам хочеться більше відпочивати, аніж працювати.

У випадку незрозумілих ситуацій не панікуйте та не засмучуйтеся, ваш тверезий підхід допоможе вирішити усе якнайкраще. Постарайтеся не втрачати впевненості у собі та правильності ваших дій.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 30 липня 2018 для Риб

Астрологи рекомендують Рибам чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани на літо.

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки відкритішим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.