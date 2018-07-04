Гороскоп на сьогодні, 4 липня червня 2018 року, передбачає день насичений подіями та активний день. Бажано не розпочинати великих проектів і не братися за громіздку нову роботу. Але недовготривалі починання даватимуться легко. Читайте гороскоп на 4 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи прогнозують вдалий час для тих, хто надумав творчу діяльність. Причому це правило діятиме у будь-якій сфері – не лише для митців. Успіх чекає і на тих, хто наполегливо візьметься за справи. А от порушувати обіцянок, даних сьогодні, у жодному випадку не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей день принесе вам гору позитивних емоцій, особливо, якщо ви проведете його з друзями, відірвавшись від буденності. Втім рутинні справи вас також не пригнічуватимуть, бо даватимуться легко та невимушено.

Також у цей день можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і вас може просто таки тягти фліртувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ви сьогодні будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

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4 липня для Раків буде сприятливе для тренування власної сили волі та внутрішньої стійкості.

Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Вам захочеться сховатися від сторонніх, відпочити від суєти та уникати уваги до власної персони. Це нормальні бажання для теперішнього періоду. Виходячи поміж люди заглибтесь у власні думки чи за можливості ввімкніть музику у навушниках.

У той же час будьте обачними та обережними. Уважність притаманна вам сьогодні, як ніколи, тому від халепи відгородити ви себе зумієте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Наклепи та брехня у цей період віддадуться сторицею та дуже боляче вдарять. Рекомендовано уникати двозначностей, лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує.

Також корисно зайнятися ділом чи відпочинком не на самоті. Компанія інших людей у цей день піде на користь. Варто заводити нові знайомства та проявляти свої ораторські і лідерські здібності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ризиковані угоди та авантюрні пропозиції – це те, чого 4 липня варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на вихідні обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію у вашому житті в найближчі роки.

Провести вечір рекомендовано у компанії близького друга, який залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас – постарайтесь стримати себе від кидання в крайнощі. Бережіть здоров’я та утримайтесь від заїдання "життєвої несправедливості" чи труднощів смачненьким. Позитивно вплине на Стрільців можливість викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує більше.

Зверніть більше уваги на практичні результати, зануртеся у роботу з головою. Вечір вдома чи тиха прогулянка добре відновить затрачені сили

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У спілкуванні з людьми звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові та більш щирі грані зв’язку з іншими людьми.

Для Водоліїв, які впевнені у своїх стосунках, добрий час для їх укріплення та переходу на нові рівні. Самотнім у цей час варто оглянутися довкола. Є висока імовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв вашому життю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні не можна бути пасивним. Візьміть з цього дня усе, що тільки у ваших силах, а їх у вас накопичився чималий запас. Проте старайтеся не метушитися – підходьте до усього творчо.

День добрий для зустрічі з друзями, далеких прогулянок та командної роботи.